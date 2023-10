Druk op ItaliÃ« opgevoerd: mogelijk cruciaal duel met OekraÃ¯ne in november

Druk op Italië opgevoerd: mogelijk cruciaal duel met Oekraïne in november

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 17:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:21

Oekraïne heeft uitstekende zaken gedaan in Groep C van de EK-kwalificatie. De ploeg was in de epet Arena in Praag met 2-0 te sterk voor Noord-Macedonië. Het eerste doelpunt kwam van de voet van Georgiy Sudakov, die met een van richting veranderd schot de verre hoek vond. De tweede goal viel in blessuretijd via Oleksandr Karavaev, die de doelman van de bezoekers op het verkeerde been zette en scoorde vanaf een meter of 35. Oekraïne staat na zes wedstrijden op tien punten, terwijl Noord-Macedonië na evenveel duels op zeven punten staat.

Oekraïne, met voormalig PSV'er Oleksandr Zinchenko in de basis, werd voor het eerst gevaarlijk via Artem Dovbyk. De spits moest zijn meerdere erkennen in de Noord-Macedonische goalie Stole Dimitrievski, die een uitstekende wedstrijd zou spelen. De doelman had enkele minuten later minder moeite met een schot van Chelsea-aanvaller Mykhaylo Mudryk. Yukhym Konoplya en Oleksandr Zubkov hadden het vizier eveneens niet op scherp staan, totdat de bevrijdende treffer na een half uur spelen alsnog viel.

Zinchenko passte op Sudakov, die het vanaf een meter of twintig besloot te proberen. Zijn uithaal werd dusdanig van richting veranderd door een Noord-Macedonische verdediger, dat Dimitrievski kansloos was: 1-0. Na die treffer liet Noord-Macedonië zich nadrukkelijker gelden. Bojan Miovski en Stefan Ashkovski zagen hun pogingen allebei gekeerd worden door Anatoliy Trubin.

Ook na rust kregen beide ploegen kansen. Zo schoot Dovbyk net naast en moest Trubin handelend optreden op een poging van Darko Churlinov. De ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar het Noord-Macedonische gevaar droogde langzaam maar zeker op. Oekraïne bleef daarentegen dreigend via Mudryk (schot naast) en Mykola Matviienko (kopbal tegen de lat).

Ook in de slotfase was de thuisploeg, die in Tsjechië gesteund werd door vele Oekraïense supporters, de bovenliggende partij. Een kwartier voor tijd kwam Mudryk andermaal dichtbij. De aanvaller dribbelde richting doel en vuurde een schot af, dat een meter naast het doel belandde. Oekraïne bleef op jacht gaan naar de beslissing. Mudryk gaf af op Sudakov, die zijn inzet via de handen van Dimitrievski tegen de lat zag belanden.

De goalie was daarna opnieuw goud waard, door een laag schot van Roman Yaremchuk van dichtbij te keren. De 1-0 tussenstand bood nog geen zekerheid voor Oekraïne, al liet het Noord-Macedonië niet echt dicht bij Trubin komen. Diep in blessuretijd maakte Karavaev een einde aan alle onzekerheid. De verdediger zag Dimitrievski ver voor zijn doel staan. De goalie deed dat waarschijnlijk om een voorzet te onderscheppen, maar moest toezien hoe Karavaev hem doorhad en vanaf een meter of 35 de bal in een vrijwel leeg doel plaatste: 2-0.

De zege van Oekraïne houdt in dat dat land drie punten meer en twee duels meer heeft gespeeld dan Italië. La Squadra Azzurra neemt het zaterdagavond thuis op tegen Malta en speelt daarna nog tegen Engeland (uit), Noord-Macedonië (thuis) en Oekraïne (uit). Oekraïne speelt nog tegen Malta (uit) en dus Italië (thuis). De eerdere ontmoeting tussen Italië en Oekraïne eindigde in 2-1 voor Italië. Oekraïne zou Italië serieus aan het wankelen kunnen brengen, als dat land erin slaagt te winnen van Italië. Mochten de Oekraïners met twee goals verschil of meer winnen, eindigt het bij een gelijk puntenaantal bovendien altijd boven de Italianen. Dat duel wordt op 20 november afgewerkt.

Stand Groep C:

1. Engeland 5 - 13

2. Oekraïne 6 - 10

3. Italië 4 - 7

4. Noord-Macedonië 6 - 7

5. Malta 5 - 0