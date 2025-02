Druk op Brian Priske neemt weer toe na nederlaag van Feyenoord in Klassieker tegen Ajax

Brian Priske staat opnieuw onder zware druk. Rondom de wedstrijd tegen Bayern München leek zijn tijd bij Feyenoord voorbij, maar door een fraaie zege bleef de Deense trainer aan. Nu, na twee pijnlijke nederlagen, worden er weer twijfels gezet bij zijn positie, schrijft De Telegraaf.

"Trainer Brian Priske gaat een onzekere periode tegemoet nu de druk op hem zwaar is toegenomen", schrijft journalist Marcel van der Kraan daags na de door Feyenoord verloren Klassieker.

Het duel leek af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, maar door een perfect aangesneden voorzet van Anton Gaaei en goed afwerken van Kenneth Taylor ging Ajax er in minuut 90 plus 4 met de winst vandoor.

Eerder in de week leed Priskes elftal ook een pijnlijke nederlaag in de Champions League, toen LOSC Lille in Frankrijk de Rotterdammers met 6-1 terug naar Nederland dirigeerde.

Vijf van de laatste zeven duels werden niet gewonnen en het gat met nummer twee Ajax - dat met de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles zelfs koploper kan worden - is maar liefst twaalf punten.

Woensdag wacht een cruciale test voor Priske. Mocht PSV Feyenoord in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker uitschakelen, 'lijkt het seizoen kapot'. "Ook de Vrienden van Feyenoord en sponsors vinden dat het tijd is om in te grijpen. De ’Vrienden’ hebben nog altijd een stevig aandelenpakket, hebben ook twee zetels in de raad van commissarissen en voeren de druk verder op."

"Het zou een wonder zijn als de boel nu opeens compleet omdraait", concludeert Van der Kraan. "De vraag is alleen hoe groot het verval nog mag worden en vooral waar het uitzicht komt op verbetering voor de lange termijn."