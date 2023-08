Droomtransfer Sofyan Amrabat komt dichterbij nu topclub werk van hem maakt

Woensdag, 30 augustus 2023 om 14:24 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:35

Manchester United maakt nu écht werk van de komst van Sofyan Amrabat, zo meldt David Ornstein van The Athletic. De club van Erik ten Hag wordt de hele zomer al in verband gebracht met de 27-jarige middenvelder van Fiorentina, maar meldde zich tot woensdag nog niet in Italië. United is nu ‘druk bezig’ met de komst van Amrabat, zo klinkt het. Het Algemeen Dagblad meldde ruim twee weken geleden dat de Marokkaans international op weg was naar Liverpool, maar dat blijkt dus onjuist.

The Red Devils zetten wel in op een huurdeal in plaats van een permanente transfer. Dat heeft alles te maken met de Financial Fair Play-regels van de UEFA. United gaf deze zomer tot dusver al 192 miljoen euro uit en kan, als het ook een verplichte optie tot koop bedingt in de huurdeal, het betalen van de transfersom van de rechtspoot ‘uitstellen’ tot volgend jaar. Daardoor valt die transactie niet meer in het huidige financiële boekjaar. Het is zeer aannemelijk dat de Engelsen inderdaad een verplichte optie tot koop bedingen, aangezien Amrabat volgend jaar zomer uit zijn contract loopt bij Fiorentina.

De Italianen hebben wel de optie om die verbintenis met een jaar te verlengen. Voor de ex-speler van onder meer FC Utrecht en Feyenoord komt zijn droomtransfer nu dus een stapje dichterbij. De fysiek sterke spelverdeler wacht al de hele zomer totdat United zich zou melden bij La Viola, maar dat was vóór woensdag nog niet het geval. The Mancunians wilden na het vertrek van Fred in eerste instantie ook afscheid nemen van Scott McTominay en/of Donny van de Beek voordat ze werk gingen maken van Amrabat. Mogelijk is het vertrek van Van de Beek nu dus een kwestie van tijd.

Gravenberch

Ornstein meldt dat United aan verschillende spelers heeft gedacht om het middenveld te versterken, waaronder Ryan Gravenberch. The Red Devils maken alleen (nog) geen werk van de ex-Ajacied, aangezien Amrabat veruit de droomkandidaat is. Gravenberch staat al langer in de nadrukkelijke belangstelling van Liverpool, maar Bayern wil hem vooralsnog niet laten gaan. De elfvoudig international van Oranje speelt sinds vorig jaar zomer voor der Rekordmeister, maar kwam in zijn eerste seizoen slechts tot 937 speelminuten.