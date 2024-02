Driouech-soap gaat verder: ‘Feyenoord trekt zich terug uit onderhandelingen’

Feyenoord wordt niet de nieuwe werkgever van Couhaib Driouech, zo verzekert 1908.nl en wordt bevestigd door PSV-watcher Rik Elfrink. Het fanmedium schrijft dat de Rotterdammers zich hebben teruggetrokken uit de onderhandelingen. Zodoende blijft PSV over als enige kandidaat om de smaakmaker van Excelsior te strikken, al stelt Excelsiors technisch manager Niels van Duinen dat er nog met geen enkele club een akkoord is bereikt.

Al dagen is het de vraag óf Driouech vertrekt en naar welke club hij dan zou vertrekken. Zowel PSV als Feyenoord heeft concrete interesse getoond in de aanvaller van Excelsior, die graag een stap hogerop wil maken.

Volgens 1908.nl verlangt Excelsior te veel geld voor Driouech, wat Feyenoord heeft doen besluiten om de onderhandelingen stop te zetten. "Nadat een laatste aanbieding aan het begin van de avond door de Kralingers van tafel werd geveegd, zijn er op bestuurlijk niveau bij Feyenoord beslissingen genomen", schrijft het fanmedium.

"Driouech kost veel te veel geld, waardoor ook Leo Sauer nu bij Feyenoord blijft. Een contractverlenging lonkt voor de Slowaak." Sauer zou bij een transfer van Driouech verhuurd worden aan Excelsior, maar dat gaat volgens de laatste berichtgevingen niet meer gebeuren.

Het levert een tamelijk bizarre situatie op. Excelsior wil zich versterken met Sauer, maar Feyenoord wil minder ver gaan voor Driouech dan PSV. "Maar dat Feyenoord meewerkt aan een verhuur van Sauer als Driouech naar PSV gaat, is niet aannemelijk", schrijft Marco Timmer van Voetbal International.

Nog geen akkoord

Technisch manager Niels van Duinen van Excelsior meldt bijdat er op dit moment nog geen akkoord is bereikt. "De stand van zaken is dat twee concrete clubs zich hebben gemeld. Voor ons is het vertrekpunt geweest om toe te werken naar een transfer in de zomer. Dan weet je ook hoe het werkt als topclubs in Nederland zich melden voor je speler. Maar ons vertrekpunt is altijd geweest dat onze doelstellingen en ambities niet in gevaar moeten komen."

"Op dit moment is er met geen enkele club een akkoord. Dat neemt niet weg dat als je je beste speler kwijtraakt, dat dat opgevangen moet worden als je de doelstellingen die wij hebben wil realiseren en die tevens ook passen bij onze ambities richting de toekomst."

PSV heeft eerder op de dag een bod ter waarde van vier miljoen euro ingediend bij Excelsior. In tegenstelling tot Feyenoord lijken de Eindhovenaren nog wel volop in de race te zijn om Driouech te strikken. Feyenoord leek eerder vol voor Driouech te gaan na het afketsen van de komst van Bryan Gil van Tottenham Hotspur, maar het lijkt er dus op dat PSV nu de uitgesproken favoriet is om met Driouech aan de haal te gaan.

