Driouech is dag na Deadline Day-soap onzichtbaar: Almere City wint

Almere City FC heeft vrijdag een directe concurrent in de Eredivisie verslagen. Excelsior kwam op bezoek in Flevoland op voorsprong via Troy Parrott, maar Almere City knokte zich knap terug. Via een kopbal van Stije Resink en een ongelukkig eigen doelpunt van Casper Widell werd het 2-1. Almere zet een reuzenstap op de ranglijst van de vijftiende naar de elfde plek. Excelsior staat dertiende.

Veel ogen waren in het Yanmar Stadion gericht op Couhaib Driouech. De linksbuiten van Excelsior zag een dag eerder zijn gedroomde transfer naar PSV afketsen en stond in Flevoland gewoon in de basis. Driouech kon echter geen potten breken en werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Almere City was in de openingsfase sterker. De thuisploeg werd onder meer gevaarlijk via een vrije trap van Stije Resink, die door doelman Stijn van Gassel net onder de lat uit werd getikt. Een minuut daarna kreeg Thomas Robinet een kans na een prachtig balletje van Yoann Cathline, maar de spits van Almere schoot over.

Uit het niets nam Excelsior in de 25ste minuut de leiding. Peer Koopmeiners dacht de bal achterin weg te werken, maar maaide half langs de bal. Siebe Horemans profiteerde en zette laag voor, waardoor Troy Parrott kon intikken: 0-1.

Almere had snel weer op gelijke hoogte kunnen komen, maar Jochem Ritmeester van de Kamp schoot de bal op de lat. In de counter kreeg Excelsior-spits Parrott een grote kans, die gekeerd werd door Nordin Bakker. Vlak voor rust maakte Almere gelijk. Een vrije trap van Koopmeiners belandde op het hoofd van Resink: 1-1.

Na rust voerde Almere de druk verder op. De eerste grote mogelijkheid van de tweede helft ging er niet in, omdat Cathline bij de tweede paal de bal miste. In minuut 69 was het alsnog raak. Een schot van Ritmeester van de Kamp werd volledig van richting veranderd door een blok van Excelsior-verdediger Casper Widell, die een eigen doelpunt op de naam kreeg: 2-1.

In de slotfase werd het nog billenknijpen voor Almere. Excelsior voerde de druk met veel voorzetten richting het strafschopgebied op, en in blessuretijd werd zelfs doelman Van Gassel naar voren gestuurd, maar het mocht niet baten voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen.

