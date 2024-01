Driessen ziet ‘stoorzender’ bij Ajax: ‘Voor de rest heb je echt niets aan hem’

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van Borna Sosa. De chef voetbal van De Telegraaf zag de linksback van Ajax zondag live aan het werk tegen Go Ahead Eagles (2-3 winst). Driessen omschrijft Sosa als ‘een stoorzender’ waar de Amsterdammers weinig aan hebben.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt het spel van Sosa tegen Go Ahead besproken. De Kroatisch international zorgde voor de nodige verbazing bij presentator Pim Sedee. “Als ik Borna Sosa als linksback zie voetballen, dan denk ik: heeft die gozer er eigenlijk wel zin in? En kan hij nou echt niet verdedigen?”

“Hij had tegen het einde van de wedstrijd een sprint naar voren en toen viel het op hoe lang het duurde voordat hij weer terug in positie was”, geeft Sedee aan. “Je zou zeggen dat hij met het mes tussen de tanden terug zou rennen, maar hij bleef gewoon staan.”

“Het viel mij ook op”, haakt Driessen in. “Je verwacht dat hij zijn plaats wil veiligstellen. Straks haalt Ajax een nieuwe linksback en dan is hij zijn basisplaats kwijt.”

Volgens Driessen beschikt Sosa slechts over één kwaliteit. “Hij heeft een geweldige voorzet, dat heeft hij zeker. Ik heb hem in de Adelaarshorst live zien spelen. Hij gaf twee geweldige voorzetten, maar voor de rest heb je echt helemaal niets aan hem. Het is gewoon een stoorzender. Je verwacht ook meer actie van hem in de opbouw.”

Sosa kon tijdens de eerste competitiewedstrijd van 2024 van de Amsterdammers rekenen op een basisplaats. In de laatste weken van de eerste seizoenshelft gaf trainer John van ‘t Schip echter enkele keren de voorkeur aan de twintigjarige Ar'jany Martha. Anass Salah-Eddine en Gastón Ávila zijn de overige opties op de linksbackpositie.

Lof voor Ramaj

Waar Sosa het moet ontgelden, kan Diant Ramaj wel rekenen op de nodige complimenten van Driessen. Dankzij zijn tien (!) reddingen nam Ajax zondag drie punten mee uit Deventer. “Hij is een doelman die punten pakt”, geeft Driessen aan.

“Ik vind hem beter dan Onana, die laat bij Manchester United wat steekjes vallen en is juist verantwoordelijk voor puntenverlies. Het maakt alleen wel uit of Victor Edvarsen, de spits van Go Ahead Eagles, of Kevin De Bruyne een bal op doel schiet. Daar moet je ook wel rekening mee houden, maar Ramaj deed het uitstekend.”

