Driessen ziet opvallende reden om Van Nistelrooij af te vallen: ‘Stop dan maar’

Zaterdag, 22 april 2023 om 08:25 • Wessel Antes • Laatste update: 09:36

Valentijn Driessen begrijpt niet waarom Ruud van Nistelrooij het nodig vindt om als trainer van PSV een pet te dragen tijdens wedstrijden. In een video-item van De Telegraaf maakt de chef voetbal van de ochtendkrant de voormalig topspits met de grond gelijk. Van Nistelrooij gaf vrijdag aan dat hij zijn ‘gelukspet’ zondag tijdens het cruciale duel met Ajax wederom draagt, maar Driessen vindt het ‘gelul’. “Het ziet er ook niet uit”, beoordeelt de journalist.

PSV is al elf wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie, waardoor de ‘gelukspet’ van Van Nistelrooij een begrip is geworden in Eindhoven. De oefenmeester verzekerde vrijdagmiddag dat hij de pet tegen rivaal Ajax wederom zal dragen. “Ja! Of het geluk brengt? Ik hoop het. Ik houd hem in ieder geval op”, aldus Van Nistelrooij, die op onbegrip van Driessen kan rekenen. “Als je de grote Ruud van Nistelrooij bent, de topspits van weleer, een trainer aan het begin van zijn carrière, dan hoef je het toch niet te hebben van een petje op je hoofd? Stop dan maar!”

Driessen vindt al het bijgeloof in de voetballerij maar onzin. “Dat is hetzelfde als spelers die altijd dezelfde onderbroek aan hebben, dat soort gelul. Kom op joh, daar moet je toch zo snel mogelijk vanaf? Het ziet er ook niet uit. Een trainer van PSV die met zo’n hele grote pet staat!” Zelfs Ajax-trainer John Heitinga kreeg tijdens de voorbereidende persconferentie een vraag over de pet van Van Nistelrooij. De Alphenaar kon een lach niet onderdrukken. “Absoluut ga ik hem niet van zijn hoofd halen!”

Cruciale slag in Eindhoven

Wim Kieft heeft in zijn column in De Telegraaf aandacht voor de topper van komende zondag in het Philips Stadion. De analist denkt dat beide trainers gespannen zijn. “John Heitinga en Ruud van Nistelrooij hebben zich in de schaduw van het Europese voetbal maximaal kunnen voorbereiden op de topper PSV-Ajax. Beide trainers zullen de druk van het moeten voelen”, laat Kieft optekenen. Heitinga moet het nu echt laten zien, stelt de Amsterdammer. “Hij werkt met prima spelers en dan moet je als trainer van Ajax gewoon leveren.”

Ook voor Van Nistelrooij is het slot van het seizoen cruciaal volgens Kieft. “Het is Van Nistelrooy na bijna een heel seizoen nog steeds niet gelukt om PSV een gezicht te geven. Dit valt hem alleen te vergeven als hij aan het einde van het seizoen met de KNVB-beker boven zijn hoofd staat of als hij zich met PSV plaatst voor de voorronde van de Champions League door tweede te worden in de Eredivisie.” De wedstrijd in Eindhoven begint zondagmiddag om 14.30 uur.