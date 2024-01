Driessen ziet Bosz enorme fout maken: ‘Hij had dit voor PSV kunnen voorkomen’

Valentijn Driessen is na de zege van Feyenoord op PSV (1-0) in de TOTO KNVB Beker van woensdagavond vol lof over Arne Slot. Het opstellen van de Bart Nieuwkoop als rechtsbuiten is in de ogen van de chef voetbal van de Telegraaf een meesterzet van de trainer van de Rotterdammers geweest.

Volgens Driessen zorgde het opstellen van Nieuwkoop als rechtsbuiten voor vele gefronste wenkbrauwen. Toch pakte de verrassende basisplaats van de 27-jarige Feyenoorder perfect uit. “Het was een meesterzet, waarmee Feyenoord een belangrijke angel uit het offensieve spel van PSV haalde”, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Driessen denkt dat Javairo Dilrosun, Igor Paixão, Luka Ivanušec of Calvin Stengs er allen niet in zouden zijn geslaagd om de aanvallende impulsen van Sergiño Dest te belemmeren. “En

juist dat deed Nieuwkoop. Niet door Dest te verdedigen, maar continu over hem heen te walsen. Want zo speelde Nieuwkoop, als een aanvallende stoomwals.”

De columnist zag PSV-trainer Peter Bosz een noodgedwongen defensieve wijziging doorvoeren. Door de afwezigheid van Joey Veerman begon Jerdy Schouten op het middenveld en André Ramalho in het hart van de Eindhovense defensie. In eerdere topduels koos Bosz er juist vaak voor om Schouten van achteruit de opbouw te laten verzorgen.

PSV kwam na een half uur spelen op 1-0 achter na een doelpunt van Quinten Timber en slaagde er amper in om in aanvallend opzicht een vuist te maken. Driessen denkt dat Isaac Babadi voor de ommekeer had kunnen zorgen. “De jongeling die zoveel indruk maakte tijdens Feyenoord-PSV voor de Johan Cruijff Schaal. Maar dat noodverband had Bosz vanwege principes in de prullenbak gegooid. Het achttienjarige talent uit eigen opleiding is een week verbannen naar Jong PSV omdat hij te laat was bij een wedstrijdbespreking.”

“Op de achtergrond speelt meer”, zo weet ook Driessen. “Babadi weigert bij te tekenen en zijn zaakwaarnemers shoppen zich een ongeluk om de gewilde middenvelder voor groot geld weg te zetten. PSV's rivaal Ajax zit op de eerste rij voor Babadi en dat valt volledig verkeerd in Eindhoven.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties