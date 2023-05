Driessen zag één AZ’er zijn visitekaartje afgeven aan Premier League-clubs

Vrijdag, 12 mei 2023 om 08:40 • Wessel Antes • Laatste update: 09:50

Valentijn Driessen is onder de indruk van AZ’er Tijjani Reijnders, zo laat hij blijken in zijn column voor De Telegraaf. De chef voetbal van de ochtendkrant heeft genoten van het spel van de 24-jarige middenvelder, die de score opende in het uitduel met West Ham United (2-1 nederlaag). Driessen zag AZ de voorsprong uit handen geven, maar hoopt dat de Alkmaarders in eigen huis de rug rechten om zich zo alsnog te kwalificeren voor de Conference League-finale in Praag.

Driessen is lovend over Reijnders, die met een stuiterend afstandsschot zorgde voor de openingstreffer in Londen. “Tijjani Reijnders bewees voor rust een ruwe diamant te zijn. Eentje die slijpwerk vereist, want de maker van het enige Nederlandse doelpunt viel in de tweede helft te ver terug. Desondanks gaf de talent- en stijlvolle middenvelder in zijn vijftigste wedstrijd van het seizoen met zijn grote loopvermogen en opvallende versnelling aan de bal z’n visitekaartje af aan clubs uit de Premier League.” Een daadwerkelijke transfer naar Engeland zou AZ een behoorlijke transfersom op kunnen leveren, daar hij in Alkmaar nog tot medio 2027 vastligt.

Aan de kant van West Ham heeft Driessen ook genoten van een aantal spelers. “De ervaren Londenaren met de bekende coach David Moyes zochten in hoog tempo zo snel mogelijk de diepte, smeten daarbij met hun krachten en schuwden het fysieke spel niet. Tussen het fysieke geweld liepen individuele pareltjes als de Braziliaanse international Lucas Paquetá en de Algerijnse international Saïd Benrahma, terwijl de grote sterke spits Michail Antonio als kapstok fungeerde.” Laatstgenoemde maakte in Londen de winnende treffer, vanuit de rebound na een Engelse corner.

AZ kon geen vuist maken

Driessen vond AZ aanvallend maar pover tijdens de heenwedstrijd in Londen. “De aanvallende onmacht bij AZ kon niet worden los gezien van het ontbreken van linksbuiten Jesper Karlsson, offensieve middenvelder Dani de Wit en de aanvallende back Milos Kerkez. Vangelis Pavlidis, Jens Odgaard en Myron van Brederode brachten te weinig, hoewel de laatste af en toe een speldenprikje uitdeelde.” Driessen legt de vinger op de zere plek. “Het ging fout toen AZ naarmate de wedstrijd vorderde, ondanks alle waarschuwingen, steeds verder het gevecht werd ingetrokken door West Ham United. Steeds meer werd het een wedstrijd van mannen tegen jongens, met zodanig veel druk op de verdediging dat de wedstrijd AZ alsnog uit handen glipte.”

Driessen voorziet een ‘heidens karwei’ voor AZ in de return, maar de Alkmaarders mogen ook na uitschakeling trots zijn volgens de journalist. “Mocht het avontuur in de Conference League thuis in de halve finale tegen West Ham United eindigen voor AZ, dan hoeft de club zich daar allerminst voor te schamen. Alleen zullen Jansen en zijn ploeg zich niet zo snel gewonnen geven. Omdat ze in het Olympisch Stadion in Londen hebben laten zien dat AZ ondanks alle grote verschillen op papier lange tijd gelijke tred hield met West Ham United.”