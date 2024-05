Driessen wil één Ajax-speler niet meer zien: ‘Wegwezen met die kerel!’

Valentijn Driessen vindt dat Ajax er alles aan moet doen om Jordan Henderson deze zomer te verkopen. De Engelsman heeft vooralsnog geen indruk weten te maken in Amsterdam en ook Mike Verweij ziet dat Henderson gigantisch drukt op de begroting bij Ajax. Driessen ziet maar één oplossing: “Wegwezen met die kerel!".

Henderson kwam in de winter transfervrij naar Ajax na een mislukt avontuur in Saudi-Arabië. In Amsterdam behoort de 33-jarige Engelsman tot de absolute grootverdieners. Daardoor is een langer verblijf van Henderson in de Johan Cruijff ArenA plots onzeker geworden, daar Ajax komend seizoen minder sportieve inkomsten zal genereren dan verwacht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook Henderson zelf is ontevreden over de situatie bij Ajax. De routinier ondervindt een gebrek aan kwaliteit op het veld, maar ook de mentaliteit van medespelers en het gebrek aan een topsportcultuur in Amsterdam zit hem niet lekker. Ook de prestaties van Henderson zijn vooralsnog teleurstellend, waardoor de samenwerking vooralsnog wordt beschreven als ‘ongelukkig’.

“Henderson is gekomen bij Ajax, maar heeft niet geleverd wat iedereen van hem hoopte of verlangde”, zo stelt Verweij. “En zijn salaris drukt natuurlijk wel gigantisch op de begroting, dus als Ajax hem kan verkopen en er komt een interessante club, dan is het misschien voor beide partijen wel het beste om hem te verkopen.”

“Ik denk dat als hij voor een goed bedrag naar Engeland kan, dat Alex Kroes hem direct aflevert bij Hoek van Holland”, gaat Driessen vervolgens verder. “Die heeft al zo ontzettend veel geld gekost.”

“Hij heeft natuurlijk totaal niet geleverd en hij is ook een tijd geblesseerd geweest”, vervolgt Driessen. “Omdat hij zo nodig mee moest met het nationale elftal. Nee, wegwezen met die kerel”, zo luidt het bikkelharde oordeel.

“Het gaat natuurlijk ook over de selectie voor volgend seizoen”, gaat Verweij verder. “Ajax gaat kijken welke strategie ze erop loslaten, maar waarschijnlijk gaan er ook spelers met verlies verkocht worden.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties