Driessen wijst naar speler Oranje met 8 interlands: ‘Kan EK-ticket al boeken’

Woensdag, 22 november 2023 om 11:36 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:35

Valentijn Driessen denkt zeker te weten dat Calvin Stengs mee gaat naar het EK in Duitsland volgend jaar, zo vertelt hij in een video-item van De Telegraaf. De chef voetbal van het medium reageert op de 0-6 overwinning van het Nederlands elftal op Gibraltar en is lovend over de Feyenoorder.

Stengs speelde in de eerste helft niet altijd even gelukkig en liet zich soms de bal te simpel afsnoepen door een verdediger van Gibraltar, maar de rechtsbuiten wist ook binnen tien minuten de ban te breken. In het tweede bedrijf kwamen daar nog twee doelpunten bij, waardoor Stengs de eerste Feyenoorder werd met een hattrick namens Oranje sinds Kees Pijl in 1924.

"Calvin Stengs doet het nu, in een voor een rechtsbuiten toch wel hele moeilijke wedstrijd, omdat je nauwelijks enige ruimte hebt", aldus Driessen. "Maar Stengs heeft het vermogen om zich met een individuele actie vrij te spelen, naar binnen te komen en te scoren."

"Hij heeft ook oog voor zijn medespelers, werkt hard en is iemand die de positie (van rechtsbuiten, red.) heel goed kan invullen," vervolgt de journalist. "Dat hebben we bij Feyenoord, onder andere tegen Atlético Madrid en Lazio, ook gezien. Dus ik denk dat als het Nederlands elftal met een rechtsbuiten speelt, dat ze dan met Calvin Stengs moeten spelen."

Driessen krijgt vervolgens de vraag of Stengs zijn 'ticket voor het EK al kan gaan boeken'. "Ja", antwoordt de analist. "Omdat er ook heel weinig alternatieven zijn voor Ronald Koeman op die positie."

Stengs speelde tegen Gibraltar zijn achtste interland namens het Nederlands elftal. Zijn openingstreffer in Faro betekende ook zijn eerste doelpunt in een interland. Eerder gaf hij wel twee assists namens Oranje.

De middenvelder annex aanvaller speelt sinds dit seizoen voor Feyenoord, waar hij is herenigd met trainer Arne Slot. De twee werkten eerder uiterst succesvol samen bij AZ. Tussendoor speelde Stengs voor OGC Nice en Royal Antwerp.