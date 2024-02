Driessen weet welke international hele matige indruk op Koeman achterliet

Donyell Malen heeft dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd van Borussia Dortmund tegen PSV zijn visitekaartje aan bondscoach Ronald Koeman afgegeven, zo denkt Valentijn Driessen. Iemand die de journalist minder kon bekoren is Ian Maatsen, die bij de Duitsers als linksback startte.

Malen deed zijn oude club PSV, waar hij tussen 2018 en 2021 onder contract stond, in het Philips Stadion pijn door Borussia Dortmund voor rust op voorsprong te schieten.

Malen had na een sterke demarrage over de rechterkant van het strafschopgebied wat geluk dat zijn schot via een blok van Sergiño Dest en de onderkant van de lat binnenviel, maar bleek met zijn versnellingen tijdens het gehele duel de gevaarlijkste man aan de zijde van de Duitsers.

“Ongetwijfeld tot genoegen van bondscoach Ronald Koeman”, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. “De Nederlander had een vrije rol en was door zijn coach Edin Terzic gevrijwaard van zijn verdedigende taken ten opzichte van Sergiño Dest. ieder Duits gevaar was Malen betrokken. Waar hij bij het Nederlands elftal altijd de fletse versie van zichzelf laat zien, blijkt hij in Duitse dienst een van de grote meneren.”

Driessen denkt dat Malen ‘in de vorm van de eerste helft tegen PSV’ een zekerheidje voor Koeman zal zijn voor het EK van komende zomer in Duitsland. De 28-voudig international van Oranje was onder de bondscoach overwegend basisspeler tijdens de kwalificatiereeks.

Maatsen zat al een aantal keer bij de selectie van Koeman, maar wacht nog op zijn debuut. In de ogen van Driessen liet de linksback tegen PSV ‘een hele matige’ indruk achter. “Of hij verspeelde de bal of maakte de verkeerde keuzes. Zijn trainer nam hem nog even apart zonder enig resultaat.”

De journalist schrijft verder dat Jerdy Schouten en Joey Veerman de ideale gelegenheid kregen om Koeman te overtuigen. Toch kwam van de twee tegen Dortmund volgens Driessen niet het beste van de twee naar boven. Schouten kreeg als centrale verdediger niet de kans om door te schuiven naar het middenveld, terwijl dit tot gevolg had dat Veerman 'met de handrem erop speelde’.

