Driessen: ‘Wat een jankverhaal! Hij wast zijn handen tegelijkertijd in onschuld’

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor Thijs van Es, de algemeen directeur van FC Utrecht. Tijdens en na afloop van het verloren play-off-duel met Go Ahead Eagles (1-2) ging het zondag totaal mis.

Al tijdens het duel tussen FC Utrecht en Go Ahead lieten supporters zich van hun slechtste kant zien. In de 88ste minuut en bij een 1-0 tussenstand begon er plotseling een vuurwerkgevecht tussen twee vakken in Stadion Galgenwaard. Het thuispubliek en de bezoekers gooiden over en weer vuurwerk. Arbiter Allard Lindhout besloot het duel direct te staken.

Meteen na het laatste fluitsignaal ging het wederom mis. Supporters van FC Utrecht bestormden het veld en de spelers en stafleden van beide teams haastten zich naar binnen. Buiten het stadion gingen de ongeregeldheden onverminderd hard verder. Op beelden die op X rondgingen was te zien hoe aanhangers van FC Utrecht met fietsen en stenen gooiden naar de ME, die in groten getale aanwezig was. De gemeente Utrecht kondigde zelfs een noodbevel af.

Driessen zag de ongeregeldheden met lede ogen aan en oordeelt hard over Van Es. “Er is daar natuurlijk totaal geen leiding. Thijs van Es is de directeur en hij pakt het totaal niet aan. Gisteren (zondag, red.) hing hij weer een jankverhaal op na afloop.”

Van Es kondigde voor de camera van ESPN aan dat er boetes en stadionverboden komen die mogelijk zijn voor de raddraaiers, in samenwerking met de politie en het OM. Driessen denkt echter dat er weinig van terechtkomt: “Er wordt gewoon helemaal niets gedaan. Hij wast zijn handen tegelijkertijd in onschuld. Hij geeft aan dat FC Utrecht bepaalde maatregelen gaat nemen, maar daadwerkelijk in actie komen doet hij niet.”

“Het is gewoon een groot drama, alles kan daar. Tijdens de wedstrijd tegen Vitesse ging het al helemaal fout”, vervolgt Driessen. “Er zit structureel iets niet goed in de veiligheidsorganisatie bij FC Utrecht en daar is Thijs van Es verantwoordelijk voor. Hij mag zich aanrekenen dat het weer fout gaat.”

Driessen geeft aan dat hij van veel mensen heeft gehoord dat ze ‘dolblij’ zijn dat FC Utrecht geen Europees voetbal heeft gehaald. “Alleen al vanwege de gevaren onderweg als je met dat stelletje gajes de grens overgaat, maar ook vanwege hun gedrag.”

De chef voetbal van De Telegraaf pleit voor structurele oplossingen. “Wat ik ook niet begreep is dat er vuurwerk over en weer gegooid werd. Daar moeten toch gewoon netten hangen? Iedereen weet toch dat er bij FC Utrecht een gedeelte van de harde kern zit naast de harde kern of naast de supporters van de bezoekende partij. Daar moeten gewoon netten hangen. Dan kan je geen vuurwerk naar elkaar gooien. Dat lijkt mij heel simpel en volgens mij is dat ook wel geweest in het verleden.”

