Driessen: ‘Waar slaat dit op? Dit is een doodsteek naar je teamgenoten bij Ajax’

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor het interview dat Steven Berghuis gaf na afloop van de wedstrijd Ajax - RKC Waalwijk (4-1). Driessen vindt dat de rechtsbuiten van Ajax zijn ploeggenoten liet vallen door de verantwoordelijkheid voor de slechte prestaties bij zichzelf weg te halen. "Onbegrijpelijk", zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

"Iedereen kijkt veel naar mij en Bergwijn", zei Berghuis zondag bij ESPN. "Ik denk onterecht. Als je twee van de beste spelers in de Eredivisie hebt, mag je ze eerder koesteren dan andersom. Het zou gek zijn als het probleem bij mij en Bergwijn ligt, laat ik het daarop houden."

"Onbegrijpelijk vond ik dit", reageert Driessen een dag later. "Het is toch een teamsport, of niet? Of is het negen spelers plus twee prinsesjes op de vleugels? Waar gaat dit over? Hij pleit zichzelf gewoon helemaal vrij voor het hele seizoen."

Berghuis zei dat hij en Bergwijn als aanvallers niet verantwoordelijk zijn voor het defensieve spel van Ajax. "Die achterste spelers zullen inderdaad moeten zorgen dat die twee het verschil kunnen maken, maar als dat niet lukt, dan zullen zij gewoon mee moeten doen", reageert Driessen. Het interview van Berghuis zal de teamgeest niet verbeteren. "Naar de rest van het team toe is dit gewoon een doodsteek."

Mike Verweij zat zondag in de Johan Cruijff ArenA en probeert de woorden van Berghuis te duiden. "Berghuis probeerde een bal tussendoor te geven. Dat lukte niet en er werd onmiddellijk gefloten door het publiek..."

"Kijk, Berghuis leverde een enorme bijdrage aan het eerste doelpunt (met een voorassist op Bergwijn, red.) en maakte zelf de vierde goal. Hij doet ook heel veel goed, maar het publiek is heel kritisch op hem. Ik denk dat de irritatie ook een beetje daarvandaan kwam."

Toch vindt Verweij het interview van Berghuis niet handig. "Ik ben het wel met Valentijn eens: je bent z'n allen verantwoordelijk voor de prestaties, dus hij zal ook keihard in z'n achteruit moeten als dat wordt gevraagd."

