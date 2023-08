Driessen voorspelt Eredivisie-kampioen en is fel: ‘Blijkbaar is hij achterlijk’

Donderdag, 17 augustus 2023 om 17:45 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:21

Valentijn Driessen verwacht dat Feyenoord dit seizoen wederom kampioen gaat worden van de Eredivisie. Dat vertelt hij donderdag in Koffie met Valentijn van Vandaag Inside. De chef voetbal van De Telegraaf verwacht verder onder meer dat Brian Brobbey topscorer gaat worden.

Driessen ziet de Rotterdammers dus de titel prolongeren. Desondanks is hij niet volledig overtuigd van Feyenoord. Maandag liet hij in zijn column al blijken niet enthousiast te zijn over de samenstelling van het middenveld van Arne Slot. "Feyenoord is onderbezet op de positie die de vertrokken Sebastian Szymanski achter de spits heeft achtergelaten", schreef Driessen destijds. Nu uit hij vergelijkbare kritiek.

"Ramiz Zerrouki, Mats Wieffer en Quinten Timber zijn helemaal niet complementair aan elkaar. We weten toch al dat Timber niet op tien kan spelen." Driessen krijgt vervolgens de vraag of 'Slot toch niet achterlijk is'. "Blijkbaar wel", geeft de journalist als antwoord. "Het is toch uit den treure bewezen dat Timber daar niet kan spelen. Hij moet de discipline krijgen om op zes te spelen, want dat kan hij wel."

Waar Driessen niet verwacht dat Ajax meedoet om de titel, denkt hij wel dat de spits van de Amsterdammers, Brobbey, een goed seizoen gaat draaien. Driessen voorspelt zelfs dat de jeugdinternational topscorer zal worden en niet bijvoorbeeld Chuba Akpom, de directe concurrent van Brobbey. "Akpom is eigenlijk als back-up gehaald. En om Brobbey een beetje scherp te houden."