Driessen verbaast zich over eretribune Ajax: ‘Ze kijkt soppend naar Van Gaal’

Maandag, 9 oktober 2023 om 18:40 • Mart van Mourik

Valentijn Driessen vindt de eretribune van Ajax momenteel een lachwekkende vertoning. De journalist laat in de podcast Kick-off van De Telegraaf weten dat hij genoot van de houding van Louis van Gaal tijdens het Eredivisie-duel met AZ, terwijl Driessen tegelijkertijd opkijkt van de reacties binnen de directie van de Amsterdammers.

Afgelopen week werd bekend dat Van Gaal in de functie van adviseur Raad van Commissarissen terugkeert bij Ajax. De voormalig trainer zat zondag direct op de eretribune tijdens de verloren wedstrijd tegen AZ. Een gênante vertoning, vindt Driessen.

“Ik heb met verbazing gekeken naar het schouwspel voor én na de wedstrijd op de eretribune van Ajax tijdens het duel met AZ”, geeft Driessen maandagavond aan. “Van Praag gaat na goedkeuring op de aandeelhoudersvergadering pas zijn functie als voorzitter van de RvC bij Ajax bekleden, maar zat al wel gewoon op het zitje van de recent afgetreden voorzitter Pier Eringa.”

Dan heb je Louis van Gaal die erachteraan sjokt en zo voorbij Chief Sports Officer Maurits Hendriks ging. Hendriks smeekte echt om een knikje, maar Van Gaal zag hem echt helemaal niet staan. Financieel directeur Susan Lenderink keek bijna alsof ze van Gaal verafgoodde, zo van: de grote Louis van Gaal komt voorbij. Het is maar Louis van Gaal hoor”, aldus Driessen.

“Alle camera’s waren op de eretribune gericht. Wat heel dom was: Jan van Halst, de tijdelijk algemeen directeur, zat een rij voor Van Gaal, die precies achter hem zat. Makkelijker een mes in iemand zijn rug steken is absoluut onmogelijk. Van Halst moet daar natuurlijk altijd op voorbereid zijn. Het beeld zegt alles: Van Praag en Van Gaal die hoog boven alles en iedereen uit torenen.”

“Na afloop stonden de camera’s natuurlijk ook weer op de eretribune”, vervolgt de journalist. “Van Halst en Van Gaal startten een praatje. Zet er een liplezer op en je kan zien wat er gezegd werd. Dan denk ik ook: stel als een van beiden dan voor om na de wedstrijd samen een kamer op te zoeken. Maar nee hoor: pontificaal in beeld.”

“Het is echt een pandemonium van jewelste. Geweldig om te zien, maar je ziet ook dat sommigen echt beginnersfouten maken. Lenderink zit soppend naar Louis van Gaal te kijken. Jan van Halst gaat voor hen zitten, terwijl hij eigenlijk boven Van Gaal moet zitten. En dan Maurits Hendriks, die hoopt op een knikje van Louis. Het beeld is gewoon alleszeggend”, besluit Driessen.