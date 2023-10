Driessen: ‘Van Gaal beslist over lot van Maurice Steijn en voert al gesprekken’

Maandag, 9 oktober 2023 om 07:43 • Lars Capiau • Laatste update: 08:20

Volgens Valentijn Driessen hakt Louis van Gaal als adviseur van de Raad van Commissarissen de knoop door over het al dan niet ontslaan van Ajax-trainer Maurice Steijn. Daags na het 1-2 verlies tegen AZ, het zevende duel op rij dat de Amsterdammers niet winnend besloten, hangt de positie van Steijn aan een zijden draadje. De Hagenees zal zich de komende dagen moeten verantwoorden bij Van Gaal. "Schoolmeester Van Gaal kennende wordt dat geen vriendelijk gesprek, maar veel eerder een hele stevige overhoring of liever: een examen", schrijft Driessen.

Eigenlijk ligt het lot van Steijn in de handen van interim-directeur Jan van Halst en Chief Sports Officer Maurits Hendriks, zo stelt Driessen in zijn column. Toch liggen de machtsverhoudingen in de werkelijkheid iets anders. "In de praktijk beslist Van Gaal, die al volop gesprekken voert met mensen bij Ajax", weet de journalist van De Telegraaf.

Volgens Driessen rest Van Gaal slechts drie opties. "Het is aan adviseur Van Gaal of Steijn eerder uit zijn functie wordt gezet of dat hij door mag in de huidige constructie of dat iemand wordt toegevoegd aan de onervaren staf met louter lichtgewichten. Zijn technische adviezen zijn niet vrijblijvend, maar bindend", is de journalist duidelijk.

"Van Gaal zal alles wat zich bij Ajax heeft voorgevallen afgelopen weken en de wedstrijden tegen Feyenoord en AZ meenemen in zijn uiteindelijke beslissing over Steijn", vervolgt Driessen. "Steijn zal worden doorgezaagd over zijn keuzes, het spel van Ajax, zijn geloofsbrieven en hoe hij denkt zijn elftal aan de praat te krijgen. Zelf zal adviseur Van Gaal zijn mening daarover al hebben gevormd."

"Komen de zienswijzen van Van Gaal en Steijn overeen, dan mag hij rekenen op een langer verblijf", stelt Driessen een belangrijke voorwaarde voor het aanblijven van de oefenmeester. "Slaagt hij niet bij schoolmeester Van Gaal en kan hij z’n onvoldoende niet meer ophalen, dan is het snel einde verhaal voor trainer Steijn."

Zelf heeft de journalist wel begrip voor de situatie van Steijn. "Het is het kip en het ei-verhaal, maar de bestuurlijke onrust en supportersoproer zijn natuurlijk van invloed op het eerste elftal", schrijft Driessen, die geen goed woord over heeft voor een viertal nieuwkomers. "Sommigen vroegen zich af of Gastón Ávila, Jakov Medic, Georges Mikautadze en Chuba Akpom werkelijk van Eerste Divisie-niveau zijn. Tegen AZ bevestigde het kwartet miskopen dit met regelrechte wanprestaties", zo oordeelt Driessen.

"Zo valt er nog een handvol excuses aan te dragen om Steijn vrij te pleiten voor de slechtste competitiestart van Ajax ooit", concludeert de analist, die echter ook schrijft dat Steijn blaam treft. "Ondanks alles, Steijn is als coach verantwoordelijk voor wisselende opstellingen, desorganisatie, onbegrepen tactiek, onuitvoerbare wedstrijdplan, niet nakomen van afspraken en gebrek aan teamdiscipline. De Hagenees scoort een onvoldoende, want anders zou Ajax vandaag niet op plaats 16 staan", besluit Driessen.