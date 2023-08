Driessen trekt pijnlijke Brobbey-conclusie: ‘Wordt het verhaal van z’n carrière’

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 11:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:58

Valentijn Driessen heeft geen hoge pet op van Brian Brobbey. De spits van Ajax hielp zaterdag in het Eredivisie-duel met Heracles Almelo (4-1 winst) enkele grote kansen om zeep. Vorig seizoen kwam Brobbey tot veertien competitietreffers, maar had hij het vizier ook niet altijd op scherp staan. Driessen stelt dat het missen van kansen het verhaal van Brobbey zijn carrière begint te worden.

De aanvalsleider van de Amsterdammers liet zaterdag na om de ban in de Johan Cruijff ArenA te breken. In de 21ste minuut had Brobbey de bal uit een hoekschop van heel dichtbij voor het intikken bij de tweede paal, maar de spits verprutste het door met zijn mindere linkerbeen naast te tikken. In het tweede bedrijf moest Brobbey toezien hoe Heracles-doelman Michael Brouwer als winnaar uit de strijd kwam toen hij na een lange sprint op de sluitpost stuitte.

Driessen zag Brobbey tegen Heracles ook opnieuw enkele kansen missen. ‘Dat zal het verhaal van zijn carrière worden”, zegt de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick-Off. Mike Verweij houdt daarentegen nog wel vertrouwen in Brobbey. “Ik heb hem in de jeugd gezien en toen was echt bijna elke kans een doelpunt. Dat kan natuurlijk ook met de weerstand en de keepers die daar op doel stonden te maken hebben. Nu zit hij wel in een ongelukkige fase.”

Verweij vindt het nog te vroeg om te stellen dat Brobbey zijn afronding in de rest van zijn carrière niet kan verbeteren. “Er was ook een fase dat hij bij Ajax heel vaak als invaller in het veld kwam. Toen was zijn eerste kans vrijwel altijd raak en hielp hij Ajax over het dode punt heen. Er zijn ook zeker momenten in zijn carrière geweest dat hij niet heel veel kansen nodig had. In het oefenduel met Borussia Dortmund (3-1 verlies) vond ik hem ook echt heel goed spelen.”

Analyse Marciano Vink

Marciano Vink drukte Brobbey zondag in De Eretribune op het hart om zijn afronding te verbeteren. Het viel de analist van ESPN al langer op dat de spits van Ajax niet altijd even scherp voor het doel is. “Dit heeft hij natuurlijk ook bij Jong Ajax gehad. Dan kreeg hij acht kansen en scoorde hij twee keer. Dan stond er overal 'Brobbey scoort twee keer' en dat vond iedereen dan fantastisch. Maar dan waren er ook zes momenten waarop hij iets beter of zorgvuldiger kon omgaan met de kansen."

Vink pleit dan ook voor extra hulp voor Brobbey. "Een type als Kudus, maar ook iemand als Klaas-Jan Huntelaar, zou best met Brobbey aan de slag kunnen. Dat hij goed blijft kijken en met de binnenkant binnenschiet, in plaats van heel wild en hard." Vink is niet bang voor een totale doelpuntendroogte bij Brobbey. "Ajax creëert over het algemeen veel kansen, dus hij zal zijn goals wel maken. Het is allemaal trainbaar, maar ik ben bang dat het moeilijk gaat worden. Ook omdat hij dit al lang heeft. Brobbey scoort echt wel, maar van de zes kansen maakt hij er twee."