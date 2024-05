Driessen toegesproken in Oranjezomer: ‘Jij bent de grootste azijnzeiker...'

Jack van Gelder heeft zich maandagavond in De Oranjezomer uitgelaten over tafelgast Valentijn Driessen. De voormalig sportverslaggever noemde Driessen in de uitzending ‘de grootste azijnzeiker van Nederland’. Van Gelder benadrukte echter ook gecharmeerd te zijn van de stijl van de chef voetbal van De Telegraaf.

Presentatrice Hélène Hendriks wilde van handbalster Estavana Polman, die eveneens in de uitzending aanwezig was, weten of trainers en voetballers door de media vaak te kritisch benaderd worden.

"Ik vind dat Driessen zojuist heel positief over Ten Hag was. Ik ken hem niet zo goed, maar ik vind dat hij wel aardig positief is vanavond. Kritisch mag je wel zijn, als het slecht is is het slecht en als het goed is het goed. Maar: soms heb je er natuurlijk wel van die zuigers bij zitten", zei Polman over Driessen, die naast haar zat.

Driessen wees vervolgens naar de andere kant van de tafel, waar Van Gelder zat: "Dan moet je die kant op kijken."

Van Gelder leek zich te verbazen over de woorden van Polman over Driessen: “Je weet toch wel wie er naast je zit?", vroeg hij aan de handbalster. "Hij is de grootste azijnzeiker van Nederland! Ik mag zijn stijl wel, maar hij wil áltijd zeuren en zeiken. Dat zit nou eenmaal in hem.”

Driessen reageerde uiterst ad rem toen Van Gelder hem de grootste azijnzeiker van het land noemde: “Die zit bij Estavana op de bank", refereerde hij aan de vriend van de handbalster, Rafael van der Vaart.

