Driessen teleurgesteld na Ajax-debuut Henderson: ‘Kwam Swart tegen, hij zei...’

Valentijn Driessen vindt nog steeds dat Jordan Henderson geen goed debuut kende als speler van Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf vertelt in de podcast Kick-off van zijn werkgever dat hij ‘zwaar teleurgesteld’ was na het optreden van de 33-jarige Engelsman tegen PSV (1-1). “Na zijn debuut staat iedereen te juichen en alle media lopen de polonaise, maar dan denk ik: waar komt dit vandaan?”

Driessen deelde vrijwel direct na het laatste fluitsignaal zijn mening over het debuut van Henderson. De journalist was uiterst kritisch op het spel van de winteraanwinst van de Amsterdammers en blijft maandagmiddag bij zijn woorden. “Volgens mij kwam Henderson in geen enkel duel”, aldus Driessen. “Hij heeft geen enkel duel gehad. Er waren er nul.”

Mike Verweij haakt vervolgens in. “Nou, hij heeft drie duels gehad maar geen tackles gemaakt.” Driessen: “Ik zat naast Mike (Verweij, red.) tijdens de wedstrijd en ik dacht: wat doet die man eigenlijk? Hij deed bijna niks. Ik dacht: wat is dit voor gekkigheid?” Presentator Pim Sedee vertelt vervolgens dat Henderson ‘heel veel kilometers heeft gelopen’. “Dat deed Gerard Nijboer (een voormalig marathonloper, red.) vroeger ook”, reageert Driessen.

In zijn column schreef de journalist maandagochtend dat Ajax ‘op de positie van Henderson gewend is aan bepalende voetballers zoals ooit Arie Haan, Jan Wouters, Wim Jonk, Frenkie de Jong en Lasse Schöne. Spelers die de defensieve positie op het middenveld koppelden aan creativiteit in de opbouw’. “Daar is alles mee gezegd”, reageert Driessen op zijn eigen woorden.

“Daar heeft Henderson allemaal niks van. Dus wat dat betreft ben ik wel zwaar teleurgesteld, ja. Ik wist wel dat hij te weinig had, maar dan ga je kijken en dan blijkt hij dat nog in de praktijk te brengen ook. Dan staat iedereen vervolgens te juichen en alle media lopen de polonaise, maar dan denk ik: waar komt dit vandaan?"

“Ik vind wel dat je iemand ook de kans moet geven om te slagen en te laten zien wat hij écht kan”, zegt Verweij. “Henderson heeft zijn laatste wedstrijd op 28 december 2023 gespeeld, was nog niet zo heel lang in Amsterdam en heeft nog niet heel veel trainingen achter de rug. Ik ben het wel met Valentijn eens dat je na het duel niet dacht: wow, wat een indrukwekkend debuut.”

“Aan de andere kant is het wel zo dat de afgelopen weken Go Ahead Eagles tien keer op doel schoot en RKC Waalwijk een keer of acht op doel schoot”, vervolgt de Ajax-watcher. “Elke club krijgt gigantisch veel kansen. John van ’t Schip gaf op de persconferentie zelf al de voorzet: PSV had nu de bal en Ajax plooide terug. Als Ajax uit bij Go Ahead Eagles wél aanvalt en de ene na de andere tegenstoot krijgt... Bij sc Heerenveen (volgende week zondag, red.) zal blijken hoe goed Henderson is, want dat wordt natuurlijk een heel andere wedstrijd dan thuis tegen PSV.”

“Je wordt terug gedwongen door PSV, maar dan verwacht je van Henderson dat hij wel iets sneller vooruit speelt”, aldus Driessen. “Maar hij verlegt het probleem iedere keer naar spelers waarvan je denkt: die zijn nóg minder aan de bal. Josip Sutalo, alsjeblieft niet. Maar nee hoor, Henderson gaf hem twintig keer blind aan Sutalo.”

Sjaak Swart

“We kwamen Sjaak Swart nog tegen”, vervolgt de columnist. “Hij zei: ‘Hij praatte zo veel.’ Dat vond Sjaak heel goed. Ja, voor praten moet je bij de Verenigde Naties zijn en niet bij Ajax. Je moet aan de bal gewoon veel meer leveren. Als je daar dan al dat geld voor over hebt en je haalt hem dáár voor, dan denk ik:. Dan kan je net zo goed Dirk Proper halen van NEC.”

“Die praat ook veel en geeft ook alle balletjes over vijf meter in de voeten van zijn medespelers. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Ik feliciteer iedere Ajacied die blij is met Henderson, maar ik vind dat Ajax de lat veel hoger moet leggen. Ik weet niet wie haalbaar is, maar ik vind dat Proper en Davy Pröpper al beter zijn dan Henderson, dan zou dat de lat al hoger leggen”, sluit Driessen af.

