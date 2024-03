Driessen stipt verandering van Ajax-fans aan: ‘De kinderhand is snel gevuld’

De Nederlandse kranten zijn overwegend positief over het heenduel van Ajax met Aston Villa (0-0) in de achtste finale van de Conference League. Waar de verwachting was dat de Amsterdammers het moeilijk zouden krijgen tegen de nummer vier van de Premier League, had Ajax in de Johan Cruijff ArenA uiteindelijk een aantal goede kansen om te winnen. Dat is vrijdagochtend dan ook terug te lezen in het oordeel van de journalisten.

Willem Vissers van De Volkskrant zag donderdag eindelijk een elftal met vertrouwen en onverzettelijkheid. De journalist benoemt drie belangrijke spelers in het ‘nieuwe Ajax’. “De vastigheid is toegenomen, mede door de entree van de linksbenige Ahmetcan Kaplan achterin en van Sivert Mannsverk op het middenveld. Beiden zijn een versterking voor de balans in de ploeg, aangevoerd door wintertransfer Jordan Henderson, die rust en ritme brengt.”

Kaplan kan ook rekenen op complimenten van Johan Inan, die schrijft namens het Algemeen Dagblad. “Het was vooral Ajax dat het initiatief had en hield. De ploeg opereerde in de nieuwe 5-4-1-formatie stug en was in de duels zeer gretig, waardoor de nummer vier van de Premier League smaakmaker en Engels international Ollie Watkins amper in stelling wist te brengen. Met dank aan Ahmetcan Kaplan ook, de Turkse mandekker die wederom een sterke indruk maakte.”

Trouw is eveneens positief over de controle die Ajax uitstraalde in de Johan Cruijff ArenA. “Ondanks de verdedigende formatie zakte Ajax niet in tegen de kwalitatief betere tegenstander. Ajax voetbalde vooruit en zette agressief druk, wat leidde tot een aantal bijna-kansen. Veel supporters hadden donderdagavond een flinke nederlaag verwacht, maar Ajax hield in eigen huis knap stand tegen de Engelse topploeg Aston Villa.”

Journalist Mike Verweij van De Telegraaf concludeert dat Ajax zichzelf donderdag tekort heeft gedaan tegen Aston Villa. “In de sfeervolle Johan Cruijff ArenA liet het elftal van John van ’t Schip zich van zijn beste kant zien. Op het doelpuntloze gelijkspel was niets af te dingen. Sterker nog, als één club aanspraak op de overwinning mocht maken, dan was het Ajax.”

Valentijn Driessen

Wie minder positief is over Ajax, is de kritische Valentijn Driessen. In zijn column namensrekent de journalist af met de huidige tendens die hij opmerkt in Amsterdam. “De kinderhand is snel gevuld in de Johan Cruijff ArenA. De tevredenheid bij de Ajacieden over het gelijkspel tegen Aston Villa sprak boekdelen. Tot twee jaar geleden hoefde je daar niet mee aan te komen in de hoofdstad. Sowieso niet met deelname aan een derderangs Europees voetbaltoernooi als de Conference League, zoals voormalig algemeen directeur Edwin van der Sar het stelde.”

Driessen ziet dat Ajax bezig is aan een nieuw tijdperk. “Dit is de huidige realiteit, die inmiddels tevens door het dit seizoen weinig verwende Amsterdamse publiek is omarmd. Getuige de enthousiaste reacties als een speler van Aston Villa een bal verspeelde en de ongekende blijdschap na het laatste fluitsignaal. Hoewel niet werd gewonnen.” Driessen denkt dat de supporters van Ajax vooral opgelucht waren na afloop van de heenwedstrijd in Amsterdam.

“Opluchting dat de Amsterdammers niet waren weggespeeld na de twee wanprestaties in de vorige ronde tegen de zojuist van vakantie teruggekeerde Noren van Bodø/Glimt”, gaat Driessen verder. “In ieder geval houdt Ajax op papier zicht op een stunt in deze achtste finales. Want dat zou het zijn als de ploeg van John van ’t Schip Aston Villa als gedoodverfde winnaar van het toernooi donderdag in Birmingham pardoes weet te verrassen.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties