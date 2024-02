Driessen stipt na heldenrol Diant Ramaj bij Ajax zijn grote minpunt aan

Ajax is bevoordeeld tijdens de return tegen FK Bodø/Glimt, zo oordeelt Valentijn Driessen. De journalist is van mening dat Borna Sosa vroeg in de tweede helft een rode kaart had moeten krijgen vanwege een handsbal op de doellijn. Driessen zag verder Diant Ramaj aan Amsterdamse zijde uitblinken, maar is er zeker van dat de doelman de wereldtop niet gaat halen.

Volgens Driessen heeft Ajax geprofiteerd van een ‘enorme arbitrale dwaling’. De Griekse scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos werd kort na rust twee keer door de VAR naar de zijlijn geroepen. Hij gaf verderdiger Josip Sutalo rood na een overtreding op Hakon Evjen, maar weigerde Sosa ook een rode kaart te geven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De bezoekers leken met negen man verder te moeten toen de Kroaat een bal met de arm van de lijn had gehaald. Na inmenging van de VAR besloot de scheidsrechter echter om juist Ajax een vrije trap te geven, vanwege een overtreding op Ramaj.

“Uiteindelijk leidde het besluit van Sidiropoulos tot een miraculeuze ontsnapping van Ajax”, schrijft Driessen in zijn column van De Telegraaf. “'Niet om aan te gluren’ is de meest gebruikte en tevens terechte typering van wat Ajax laat zien. Ondanks de zwaar verdedigende strategie met de linies kort op elkaar gaven de Ajacieden voor de zoveelste maal een karrenvracht aan kansen weg zonder aan de bal tot voetballen te komen.”

Ajax bereikte uiteindelijk de volgende ronde van de Conference League dankzij een doelpunt van Kenneth Taylor in verlenging, maar mocht vooral Ramaj danken dat het niet roemloos werd uitgeschakeld De sluitpost had enkele cruciale reddingen in huis, waarmee hij zijn ploeg op de been hield.

Driessen zag Ramaj ook uitblinken. “Toegegeven, de Duitse keeper is tot dusver de beste aankoop in de regen van miskopen van de ontslagen Duitse directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Hoewel zijn geringe lengte Ramaj niet valt aan te rekenen, is dat lichamelijke gebrek zijn achilleshiel om in de top van Europa te keepen”, stelt de columnist.

In de ogen van Driessen bezit de 1,89 meter lange Ramaj niet de reach en de reikwijdte. “En dat wreekt zich in de lucht. Tevens is Ramaj eerder geneigd rebounds weg te geven bij schoten in de hoek. Tweemaal kwam een bal op de lat, die door een langere doelman over het doel zou zijn getikt.”

Driessen stelt dat de doelman van Ajax meer had kunnen doen bij de Noorse gelijkmaker. “Het was een schot van twintig meter, waar Ramaj simpelweg centimeters tekortkwam. Toch bleek het tegen spitsen van het niveau Bodø/Glimt niet desastreus, maar tegen de toppers in de Champions League en zelfs sommigen in de Europa League wordt het een ander verhaal voor Ajax en Ramaj.”



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties