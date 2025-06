Driessen stelt Koeman prangende vraag over Reijnders: 'Want het is geen De Bruyne'

Tijjani Reijnders verruilt AC Milan zo goed als zeker voor Manchester City. Met de transfer van de middenvelder is circa 70 miljoen euro gemoeid. Bondscoach Ronald Koeman wordt vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan Finland-uit gevraagd naar zijn mening over de stap van Reijnders.

Koeman krijgt voorgelegd dat hij een goede band heeft met Pep Guardiola, de manager van Manchester City, met wie hij samenspeelde bij FC Barcelona. De aanwezige pers wil weten wat hij zijn Spaanse vriend heeft geadviseerd. ''Nou, dat heb je gezien'', antwoordt de bondscoach met een glimlach.

''Het is een geweldige stap'', juicht Koeman de transfer van de Oranje-international van harte toe. ''Ze hebben een paar maanden geleden al gebeld, dus. Ik noemde meer namen, maar het blijft dus bij Tijjani.''

Valentijn Driessen wil weten welke rol Reijnders moet gaan vervullen bij Manchester City. ''Want een speler als Kevin De Bruyne is hij toch niet'', concludeert de Oranje-watcher van De Telegraaf, die doelt op het vertrek van de Belgische spelmaker.

''Dat is niet aan mij, Valentijn. Ik denk één van de drie posities op het middenveld. Hij kan al die drie posities goed invullen'', aldus Koeman, die tevens ingaat op de vraag of Reijnders zondag wordt gekeurd door Manchester City en dan op vakantie gaat, of ook dinsdag tegen Malta in actie komt.

''Zoals het er nu uitziet, gaat hij zondagochtend op en neer. En dan komt hij terug bij Oranje'', verduidelijkt Koeman tot slot.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag in Helsinki tegen Finland. De tweede WK-kwalificatiewedstrijd van deze cyclus is dinsdag in de Euroborg tegen Malta.