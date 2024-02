Driessen slacht één Ajax-speler af: ‘Als je met hem speelt, sta je met 10 man’

Valentijn Driessen zag een ondermaats Ajax op bezoek bij sc Heerenveen. De Amsterdammers keken na 45 minuten en 40 seconden tegen een 3-0 achterstand aan. Volgens Driessen niet zo raar. "Als je met Carlos Forbs speelt, dan speel je met tien man in de eerste helft."

Het felle Heerenveen greep Ajax in de beginfase bij de strot, zag ook Driessen. “Ajax had gewoon in het begin moeten opletten en sneller moeten voetballen. Maar ja, als je met Forbs speelt, dan speel je met tien man in de eerste helft.”

Chuba Akpom verving de jonge vleugelaanvaller, die bij rust in de kleedkamer bleef zitten. “Maar toen was het kalf eigenlijk al verdronken”, analyseert de chef sport van De Telegraaf.

Ajax miste tegen de Friezen behoorlijk wat stootkracht voorin, volgens de journalist. “Dan zie je ook dat Ajax de speler - niet de aanvoerder - Bergwijn mist. Want hij zorgt wel voor continue dreiging.”

“Brian Brobbey lag aan de ketting bij die Pool (Pawel Bochniewicz, red.) en bij Sven van Beek, die deden het heel goed. En Steven Berghuis had weer een van zijn off-days.”

Het spel van winteraanwinst Jordan Henderson kon Driessen ook niet bekoren. Waar de journalist hem tegen PSV (1-1) beschuldigde van het geven van louter breedballetjes, waren nu zijn diepteballen onderwerp van gesprek. “Ook met Henderson is het af en toe open huis bij Ajax”, begint Driessen.

“Het lijkt wel long ball Hendo, maar dat is niet het spel wat Ajax hoort te spelen. Je ziet: met Henderson in de opbouw is het weinig. Hij heeft wel het niveau om mee te draaien bij Ajax, maar is niet een doorslaggevende factor zowel aanvallend als - zo bleek tegen sc Heerenveen - verdedigend”, besluit Driessen.

