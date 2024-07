Valentijn Driessen ziet in oud-speler Demy de Zeeuw een uitermate geschikte algemeen directeur voor Ajax

Valentijn Driessen denkt dat Demy de Zeeuw een uitermate geschikte algemeen directeur zou zijn voor Ajax, zo laat hij weten aan tafel bij De Oranjezomer. De oud-Ajacied staat te boek als een succesvol ondernemer en Driessen denkt dat hij van toegevoegde waarde kan zijn voor de Amsterdammers.

Momenteel is Menno Geelen interim algemeen directeur in de Johan Cruijff ArenA. In mei werd bekend dat hij voorlopig het takenpakket op zich zou nemen totdat de club een nieuwe geschikte directeur heeft gevonden en die voldoende is ingewerkt.

Driessen en De Zeeuw zijn vrijdagavond beiden te gast bij De Oranjezomer. “Ik denk dat hij algemeen directeur zou kunnen worden”, begint Driessen. “Hij heeft een groot bedrijf met veel mensen in dienst. Er zijn heel weinig voetballers die dat soort bagage met zich meedragen, maar hij heeft dat wel.”

De Zeeuw richtte in 2013 het bedrijf BALR op. Wat begon met de verkoop van T-shirts, is uitgemond in een wereldwijd verkrijgbaar merk. Ook verzorgt hij met het kanaal 433 op allerlei verschillende platformen content omtrent voetbal.

“Ik heb hem al eens genoemd in een functie bij Ajax, maar hij vindt zichzelf te jong”, vervolgt Driessen. “Volgens mij is hij daar niet te jong voor. Ook omdat hij precies weet hoe de hazen daar lopen. Ik zou het een verlies voor de voetballerij vinden als hij nooit een rol gaat krijgen in het bestuurlijke gebeuren in het betaald voetbal.”

De Zeeuw geeft in het programma aan open te staan voor een functie binnen Ajax, al weet hij niet op welke termijn. “Ik heb nu een dochter die daar volgend jaar gaat spelen. Ik weet niet wat de tijd brengt, maar ik zou het wel leuk vinden om ooit iets te doen”, geeft hij aan.

Wout Weghorst

Ook passeren de transfergeruchten van Wout Weghorst de revue. De Zeeuw vertelt dat hij de 31-jarige spits vorig jaar al bij Ajax had verwacht. “Toen hij vertrok bij Manchester United, had ik al verwacht dat Ajax hem binnen zou halen. Ik denk dat het een goede spits is en dat Brobbey nog wel weggaat.”

