Driessen rouwt niet om vertrek bij Ajax: ‘Heeft er echt geen klote van gebakken’

Valentijn Driessen is er niet rouwig om dat Ar'Jany Martha vertrekt bij Ajax. Maandag bracht Voetbal International naar buiten dat de twintigjarige linkspoot bezig is aan zijn laatste weken als speler van Ajax. Martha loopt gratis de deur uit nadat hij een contractaanbieding naast zich neer heeft gelegd.

Martha maakte in november vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax tegen FC Volendam, toen interim-trainer John van ‘t Schip hem bij de selectie haalde. Het talent, dat van vleugelaanvaller werd omgeturnd tot linksback, speelde uiteindelijk acht Eredivisie-duels in de basis.

Omdat Martha bij Ajax beschikt over een aflopende verbintenis, waren de Amsterdammers met hem in gesprek over een verlenging. Martha kreeg een aanbieding om voor drie seizoenen bij te tekenen, maar legde het voorstel uiteindelijk naast zich neer. Het talent werd naar verluidt een relatief laag salaris voorgeschoteld.

“Ajax heeft Ar'Jany Martha toegezegd dat hij zijn contract kon verlengen”, zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Presentator Pim Sedee vraagt de clubwatcher vervolgens of Martha zelf een andere stap wilde maken. "Uiteindelijk blijkt Ajax dus niet heel veel vertrouwen in hem te hebben gehad”, doelt de journalist op de contractaanbieding.

Driessen was sowieso niet onder de indruk van Martha. “Het is niet zo vreemd dat Ajax hem geen geweldige aanbieding heeft gedaan, want Martha heeft er echt geen klote van gebakken. Hij heeft wel veel kansen gekregen. Het is van origine een aanvaller, maar kreeg opeens de kans als linksback en toen was hij opeens de heilige graal.”

“Jij vindt dat Martha op het begin een paar goede wedstrijden heeft gespeeld, Mike? Het is maar net hoe hoog je de lat legt natuurlijk, want hij was natuurlijk helemaal niks bijzonders”, besluit Driessen.

