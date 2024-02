Driessen reageert op complot rond bekerloting: ‘Zij moeten hun mond houden’

Valentijn Driessen gelooft niet in complottheorieën rondom de loting van de halve finale van de TOTO KNVB Beker, zo laat hij weten in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Feyenoord speelt weer een thuiswedstrijd in het bekertoernooi, wat voor argwaan zorgde onder bepaalde voetbalfans. Onterecht, zo is Driessen van mening.

Uit de loting kwam naar voren dat de Rotterdammers het in eigen huis moeten opnemen tegen Keuken Kampioen Divisie-club FC Groningen, terwijl SC Cambuur een thuiswedstrijd tegen NEC uit de koker zag komen.

De regerend landskampioen mag dus weer een thuiswedstrijd spelen in het bekertoernooi. Mikos Gouka, Feyenoord-watcher van het Algemeen Dagblad, rekende uit dat de Stadionclub van de laatste 36 bekerwedstrijden 26 keer in eigen huis speelde.

Wat ook voor argwaan zorgde was de manier waarop Diego Biseswar - de voormalig Feyenoorder verrichte de loting - het balletje met daarin zijn ex-werkgever trok. De buitenspeler husselde de balletjes niet voordat hij er een pakte, waar hij dat bij het trekken van de andere balletjes wel deed.

"We hadden vooral al kunnen weten dat ze (Feyenoord, red.) thuis zouden spelen", snijdt Driessen het onderwerp aan in de podcast. "En ook nog eens tegen een Eerste Divisie-club, dus die gaan gewoon fluitend naar de finale." Mike Verweij merkte op dat de loting voor verbazing heeft gezorgd.

"Bij dat eerste balletje dat gepakt werd zou niet gehusseld zijn", zegt Verweij. "Maar dat is echt onzin, want de KNVB-man die erbij stond (Timo Reessink, Hoofd Competitie bij de KNVB, red.) husselde wel degelijk. Biseswar deed dat niet en pakte in één keer Feyenoord eruit. Dat is natuurlijk gewoon toeval, maar de fans van Groningen waren het daar niet helemaal mee eens, die wilden opnieuw loten."

"Die fans van Groningen moeten helemaal hun mond houden na wat zij vorig jaar allemaal hebben geflikt", reageert Driessen, verwijzend naar de ongeregeldheden die afgelopen jaar op de tribunes van de Euroborg plaatsvonden. "Met vuurwerk, gestaakte wedstrijden en weet ik allemaal wat. Dus laat hen gewoon in hun mand blijven en gedraag je als je naar Rotterdam komt."

