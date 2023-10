Driessen over bonussen bij Ajax: ‘Hij heeft er echt geen recht op’

Donderdag, 5 oktober 2023 om 09:30 • Jan Hoeksema • Laatste update: 10:27

Valentijn Driessen is niet te spreken over de bonus die Maurits Hendriks afgelopen jaar heeft gekregen van Ajax. Uit het jaarverslag van de club blijkt dat de chief sports officer beloond is voor het behalen van bepaalde doelstellingen en daarvoor een bedrag van 112.813 euro heeft mogen opstrijken. Driessen meent dat Hendriks hier geen recht op heeft, zo blijkt uit een video-item van het Amsterdamse medium.

"Het is symbolisch voor het huidige Ajax", begint de chef voetbal van De Telegraaf zijn relaas. "Dat de chief sports officer, wat dat ook moge voorstellen, een bonus van die grootte krijgt. Het is gewoon geld weggeven."

Driessen licht zijn mening toe. "Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het behouden van de topsportorganisatie Ajax op De Toekomst en voor het vrouwenelftal. Nou, de vrouwen zijn kampioen geworden. Maar voor de rest, van de topsportorganisatie is heel weinig over gebleven, zo hebben we de laatste maanden kunnen zien. Waarom deze man zo'n bonus geven?"

"Als ik hem was zou ik ervan afzien en zou ik het gewoon naar de Ajax Foundation sturen", vervolgt de journalist. "Want hij heeft er echt geen recht op. En er zijn ook nog wat andere commissarissen die er nu nog zitten, onder meer Cees van Oevelen, Georgette Schlick en Annette Mosman, die hebben ook alles toegestaan", zegt Driessen, doelende op de huidige malaise rondom Ajax. "Zoals Jan van Halst alles heeft toegestaan en Pier Eringa ook."

De Ajax-watcher gaat verder in op de leden van de Raad van Commissarissen. "Eringa is weg, Van Halst gaat weg. Maar ik vind het zwak van die drie die er nog zijn dat ze op dit moment blijven zitten, terwijl zij in feite natuurlijk, tussen aanhalingstekens, misbruikt worden om een grote schoonmaak te houden bij Ajax. Hun handtekening moet er onder staan, omdat zij commissarissen zijn."

"Dat zijn dan hele hooggeplaatste dames en heren in het bedrijfsleven die zich daarvoor lenen. Goed voor Ajax, laat ik dat voorop stellen, maar het zegt ook wel wat over de kwaliteiten en de ruggengraten van deze mensen", besluit Driessen.

De club verkeert weliswaar in sportief onweer, maar uit het jaarverslag blijkt verder dat de jaarcijfers in het algemeen zeer positief waren. Ajax boekte ondanks de teleurstellende resultaten een nettowinst van 39 miljoen euro. Dat is een stijging van 63,3 miljoen euro, daar Ajax in 2021/22 een nettoverlies van 24,3 miljoen euro presenteerde.