Valentijn Driessen noemt 5 Nederlandse internationals die Ronald Koeman moet lozen bij naam

Als het aan Valentijn Driessen ligt, hebben Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Daley Blind, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay hun laatste interland gespeeld. Dat schrijft de chef voetbal van De Telegraaf in zijn samenvattende column over het EK.

Driessen heeft deze zomer niet genoten van het Nederlands elftal, zo laat hij duidelijk blijken. “Wie na de uitschakeling zijn oor te luister legde in ons land, hoorde overal dat Oranje het aankijken nauwelijks waard was.”

Vervolgens pakt de journalist verschillende individuen aan. “Vooral de kritiek op de niet leverende Memphis Depay was kiezelhard en ook Koeman moest het ontgelden. Omdat hij Depay en de ouwe hap met Virgil van Dijk, Daley Blind en Georginio Wijnaldum de hand boven het hoofd hield, de jammerende aansteller Xavi Simons niet aanpakte en zich als bondscoach allerminst een avonturier toonde en als een ’schijtlijster’ werd neergezet.”

Driessen noemt Bart Verbruggen, Stefan de Vrij, Jerdy Schouten en Cody Gakpo als Nederlandse lichtpuntjes, maar komt later in zijn column terug op het eerder benoemde ervaren viertal. “Koeman moet zijn oogappels lozen, de dertigers op wie hij tevergeefs zijn geld zette in Duitsland zoals Van Dijk, Depay, Wijnaldum, Blind en ook De Vrij.” Driessen zou dus ook niet meer doorgaan met de 32-jarige De Vrij, die een goed EK achter de rug heeft.

“Uit eigen ervaring van het WK 1994 in Amerika weet de bondscoach hoe fit je moet zijn”, trekt Driessen richting zijn conclusie. “Toen vielen Ruud Gullit en Marco van Basten vooraf weg, ging Frank Rijkaard letterlijk door z’n hoeven en konden Jan Wouters en Koeman zelf het niet meer belopen. Met een transitie zal er ook een andere hiërarchie komen bij Oranje. En daar is het na acht jaar de hoogste tijd voor om de onder Koeman vastgeroeste boel vlot te trekken.”

Driessen zou dus afscheid nemen van behoorlijk wat ervaren mannen. De Vrij (70 interlands), Van Dijk (74 interlands), Blind (109 interlands), Wijnaldum (96 interlands) en Memphis (98 interlands) zouden allen niet meer opgeroepen moeten worden als het aan hem ligt. Dat komt neer op een totaal van 447 interlands.

