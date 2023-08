Driessen niet overtuigd: ‘Hijzelf en Arne Slot nemen zichzelf in de maling’

Maandag, 14 augustus 2023 om 11:31 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:58

Valentijn Driessen is nog niet overtuigd van de samenstelling van de basiself van Feyenoord. Met name het middenveld wordt aangewezen als zorgenkindje, waarbij specifiek Quinten Timber het moet ontgelden in de column van de Telegraaf-journalist. De middenvelder werd in het duel met Fortuna Sittard (0-0) gebruikt op de nummer tien-positie, maar dat is niet voor Timber weggelegd, denkt Driessen.

"Feyenoord is onderbezet op de positie die de vertrokken Sebastian Szymanski achter de spits heeft achtergelaten", begint Driessen zijn betoog over het Feyenoord-middenveld. "Calvin Stengs heeft de potentie, maar kreeg tegen Fortuna Sittard de voorkeur op de rechtervleugel boven Alireza Jahanbakhsh en Yankuba Minteh. Timber moest Szymanski doen vergeten, maar hijzelf en Arne Slot nemen zichzelf in de maling door te denken dat Timber goed genoeg is voor de nummer tien-positie bij Feyenoord."

Timber kwam vorig jaar zomer over van FC Utrecht, dat ruim zeven miljoen euro mocht bijschrijven. In zijn eerste seizoen in dienst van de Rotterdammers begon de tweelingbroer van Jurriën voortvarend, maar mede door blessureleed raakte hij zijn basisplek kwijt in de tweede seizoenshelft. In die periode bestond het middenveld van Feyenoord meestal uit Mats Wieffer, Szymanski en de naar Benfica vertrokken Orkun Kökçü.

Verder gaat Driessen in zijn column in op de waarschijnlijke komst van Luka Ivanusec. Deze transfer noemt hij 'nationaal en internationaal cruciaal'. Als de Kroatische buitenspeler overkomt van Dinamo Zagreb, kan Stengs weer het plekje van Szymanski overnemen, is het idee. De transfer van Ivanusec wordt een dezer dagen afgerond, terwijl ook de naam van Oussama Idrissi weer aan Feyenoord wordt gelinkt.