Driessen na 8-0 zege toch kritisch op Koeman: 'Dat soort halsstarrig conservatisme mag hij loslaten'

Het Nederlands elftal maakte dinsdag indruk tegen Malta, dat in de Groningse Euroborg op een 8-0 nederlaag werd getrakteerd. De Nederlandse kranten zijn de ochtend na de achtklapper in het hoge noorden dan ook zeer te spreken over de prestatie van de Oranje-spelers.

Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, constateert met genoegen dat Oranje tot de laatste seconde gretig en agressief was tegen Malta. ''Het lijkt allemaal logisch en niets bijzonders, maar die instelling in zo’n niemendalletje geeft aan dat het met het leiderschap van Koeman bij Oranje goed zit.''

''Sowieso helpt zijn uitstekende verstandhouding met aanvoerder Van Dijk daarbij. Niet voor niets noemde hij de verdediger zijn beste en belangrijkste speler'', aldus de Oranje-watcher die de verdediger de 3-0 binnen zag knallen, tot genoegen van de fans in de Euroborg.

Driessen plaatst tevens een kritische kanttekening bij de eclatante zege van Nederland. ''Ook doelman Nick Olij verdiende een debuut, maar kreeg dat niet. Het is een soort van halsstarrig conservatisme dat Koeman gerust eens mag loslaten.''

Memphis Depay krijgt het hoogste rapportcijfer van het Algemeen Dagblad, een 7,5. ''Er waren zestien minuten gespeeld in Groningen en Memphis mocht zich topscorer aller tijden van Oranje noemen. Een penalty en een hard schot hoog in het doel van keeper Henry Bonello zorgden ervoor dat Robin van Persie was achterhaald.''

Koeman krijgt een 7 toebedeeld na de achtklapper in Groningen. ''Een vlekkeloze interlandperiode. De wissels vielen gretig in, de basisploeg was energiek. Een prima einde van het interlandseizoen.''

De Volkskrant analyseert de weerstand die Memphis ondanks zijn 50 goals vaak oproept. ''Er is altijd discussie over de kwaliteit van Depay in Oranje. Vooral op sociale media gaat het los, met een drek die geregeld werkelijk smerig is en misschien ook iets zegt over de mentale stand van het land. Depay heeft nu eenmaal aanhang en roept afkeer op. Is hij geen eigenheimer in het land van bloemkool en spruitjes?''

''Het zal allemaal wel. Feit is dat hij qua cijfers tal van grootheden uit het verleden, van Cruijff en Bergkamp, van Kluivert tot Van Nistelrooij, allang gepasseerd was'', voegt de krant uit Amsterdam daaraan toe.

Het NRC zoomt in op een moment kort na de wedstrijd vol doelpunten. ''Memphis hangt nog in de armen van een plukje teamgenoten als buitenspeler Cody Gakpo hem van achteren om de middel slaat. Een paar centimeter tilt hij de aanvaller van het gras, dan laat hij hem weer zakken.''