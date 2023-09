Driessen kraakt ‘spaarzaam lichtpuntje’ bij Ajax: ‘Hij werd geroemd, maar...’

Maandag, 4 september 2023 om 09:20 • Bart DHanis • Laatste update: 09:40

Volgens Valentijn Driessen is de transferzomer van Ajax volledig mislukt, zo schrijft hij maandagochtend in zijn column in De Telegraaf. Volgens de chef-voetbal van de krant boden de aankopen van Ajax zondag tegen Fortuna Sittard (0-0) geen enkele hoop op verbetering. Ook is Driessen kritisch op de aanstelling van Jan van Halst als interim-algemeen directeur van Ajax.

Driessen schrijft dat ook Benjamin Tahirovic hem niet kan bekoren. “Als het over positieve verrassingen gaat, wordt hij her en der geroemd. Maar Rafael van der Vaart, iemand met meer Ajax-dna dan alle aankopen en directeur voetbalzaken Sven Mislintat bij elkaar, serveerde hem donderdagavond bij Ziggo Sport in twee zinnen af."

Van der Vaart was na afloop van het Europa League-play-off-duel met Ludogorets (0-1 verlies) inderdaad kritisch op de Bosnische middenvelder. “Ik hoor steeds dat hij twintig jaar is, maar hij kost wel zeven miljoen euro. Volgens mij heb je in de jeugd betere spelers lopen, of in ieder geval jongens die net zo goed zijn. Dan hoef je hem ook niet te halen, lijkt mij.”

Jan van Halst

Eerder op maandagochtend maakten de Amsterdammers bekend dat Van Halst tijdelijk de nieuwe algemeen directeur van de club zal zijn. Ajax wacht op de komst van Alex Kroes, die vanwege een concurrentiebeding nog maanden moet wachten om aan de slag te mogen. “De aanstelling van Van Halst als interim-ad is nepotisme van de raad van commissarissen”, schrijft Driessen in zijn column.

Van Halst gold als technisch commissaris van de rvc van Ajax. Dat is volgens de chef voetbal van het dagblad ook de reden dat hij tijdelijk naar voren wordt geschoven. “Van Halst heeft Mislintat zijn zegen gegeven bij het binnenhalen van het vreemdelingenlegioen. De rvc wil daar niet op afgerekend worden. Het is daarom strategisch en sluw van de rvc om het wanbeleid plat te slaan door een eigen ’kritiekloos rvc-lid’ in de directie te plaatsen. Zo houden commissarissen en directie elkaar allen de hand boven het hoofd in plaats van het eigen functioneren ter discussie te stellen.”