Driessen: â€˜Koeman had tegen Van Basten moeten zeggen: â€˜Wat lul je nou slap?â€™â€™

Driessen: ‘Koeman had tegen Van Basten moeten zeggen: ‘Wat lul je nou slap?’’

Vrijdag, 10 november 2023 om 20:18 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:21

Valentijn Driessen is van mening dat Ronald Koeman zich harder had moeten opstellen tijdens de veelbesproken uitzending van Rondo afgelopen maandagavond. In de uitzending op Ziggo Sport liet Koeman zich opvallend kritisch uit over Brian Brobbey. Driessen vindt dat Koeman mede-tafelgast Marco van Basten van repliek had moeten dienen. Volgens Driessen ging Koeman namelijk (te) makkelijk mee met de mening van Van Basten.

Koeman zei maandag te hopen dat Brobbey zich nog steeds doorontwikkelt, maar was tijdens de vorige interlandperiode bij Oranje ontevreden over de spits van Ajax. “We waren aan het afwerken en je zag dat zijn eerste aanname en de manier van afwerken niet goed was", zei Koeman op stellige wijze bij Rondo.

De bondscoach neemt dat zowel Brobbey als Ajax kwalijk. “Dan vraag ik me af: wat doe je dan bij de clubs waar je bent geweest, als spits? En met alle respect, dat John Bosman nu de spitsentrainer wordt waar Brobbey naar uitkijkt... Hoelang zit Brobbey al bij Ajax? Hij is tussendoor naar Leipzig gegaan, is teruggekomen, speelde niet... Als technische staf ga je dan toch ook extra je best doen?"

'Zijn eerste aanname en de manier afwerken was niet goed. Dan vraag ik me af: wat doe je dan blij de clubs waar je bent geweest?' ?? Bondscoach Ronald Koeman is hard in zijn oordeel over Brian Brobbey.. ??#ZiggoSport #RONDO pic.twitter.com/pdr5HTzdLo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 7, 2023

Driessen heeft zo zijn mening over het televisieoptreden van Koeman. "Ik haalde het terug naar de relatie tussen Koeman en Van Basten als speler. Dat Van Basten net iets hoger stond. Eigenlijk had Koeman tegen Van Basten moeten zeggen: 'Wat lul je nou slap? Wat een onzin.' Om die speler te verdedigen", beargumenteert Driessen zijn mening.

"En toch voelde Koeman zich verplicht om een beetje mee te gaan met Van Basten. Terwijl ik denk dat als Adri van Tiggelen het had gezegd, Koeman zou hebben gezegd: 'joh, spijker, moven. Je moet geen onzin praten'", doelt Driessen op de bijnaam van Van Tiggelen: de Spijker.

"Het is een speler van je", vervolgt Driessen. "En die ga je dadelijk weer ontmoeten. Koeman is hard, maar de laatste tijd is hij helemaal niet meer zo hard naar zijn spelers toe. Dat is hij altijd wel geweest, maar hij zei zelf ook: 'Het werkt af en toe ook contraproductief'. Daarom begrijp ik Van 't Schip wel, dat hij het over aanknopingspunten en het groepsproces heeft, maar Koeman... Die ging inderdaad wat ver."

Brobbey

Brobbey zelf reageerde op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion al op de opvallende woorden van Koeman. "Ik ben nog maar 21 jaar. En mensen zeggen altijd wel wat over me, daar heb ik geen invloed op. Dus ja." De Ajacied ging in op de vraag of hij inhoudelijk kan leven met de kritiek van de buitenwereld. "Ik kan er eerlijk gezegd wel mee leven, ja."