Driessen kijkt in de camera en heeft speciale boodschap voor één Oranje-speler

Driessen kijkt in de camera en heeft speciale boodschap voor Joey Veerman

Valentijn Driessen is positief gestemd over het optreden van het Nederlands elftal. In een video-item van De Telegraaf maakt de journalist duidelijk dat geen enkele speler een onvoldoende haalde in het gewonnen duel met Roemenië (0-3). Bovendien heeft Driessen nog speciale woorden voor Joey Veerman.

“Ik vond niemand door de ondergrens gaan vandaag”, lacht Driessen na afloop van de zege op de Roemenen. “Virgil van Dijk maakte wel een lelijk foutje net voor rust, waardoor Roemenië nog de 1-1 had kunnen maken. Maar er waren geen onvoldoendes.”

“In het begin was het wel een beetje moeizaam en gevaarlijk. We speelden de lange bal, maar voorin hadden we geen lengte of spelers die de bal konden vasthouden. Memphis Depay deed het vandaag niet, maar misschien de volgende wedstrijd.”

“Verder is het heel bijzonder wat Cody Gakpo doet. Hij was de maker van het eerste doelpunt en hij was betrokken bij de tweede goal. Hij laat het op dit podium zien en hij heeft geen plankenkoorts. Dat liet hij op het WK in Qatar ook al zien. Misschien dat hij kan uitgroeien tot een Arjen Robben vanaf links”, zegt Driessen.

Na het teleurstellende optreden van Veerman tegen Oostenrijk voorspelde Driessen dat de middenvelder niet meer zou spelen in Oranje, maar nu is de journalist blij dat Veerman tegen Roemenië weer minuten mocht maken.

“De kans die Veerman kreeg had hij bij PSV er wel ingeschoten, maar door die loden last van het Oranje-shirt ging die bal voorlangs”, lacht Driessen, die vervolgens recht in de camera kijkt om zich tot Veerman te richten.

“Ik ben blij dat je terug bent in het Nederlands elftal en het shirt weer hebt gedragen, Joey. Ik ben echt een liefhebber van de speler Joey Veerman, maar ik vind hem bij Oranje te flets spelen. En ik zie niet dezelfde speler die ik bij PSV zie”, aldus Driessen.

