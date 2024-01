Driessen keurt actie van Ajax-speler af: ‘Dat had hij niet moeten doen’

Valentijn Driessen vindt dat Steven Bergwijn Brian Brobbey niet de penalty had moeten laten nemen die Ajax bij een 3-1 tussenstand kreeg in het duel met RKC Waalwijk (4-1) van zondag. De chef voetbal van De Telegraaf zegt in gesprek met Vandaag Inside dat de aanvoerder van de Amsterdammers daardoor heel veel druk bij Brobbey legde.

Driessen vindt dat de spits van Ajax de strafschop in ieder geval had moeten maken. “Als je zo’n buitenkansje krijgt... Ongelooflijk”, begint hij. “Die moet je er toch gewoon in schieten? Bergwijn had hem niet aan Brobbey moeten geven. Je legt daardoor heel veel druk bij Brobbey neer.”

“Brobbey moet dan per se zijn hattrick maken”, vervolgt Driessen. “Bergwijn heeft al zijn strafschoppen gemaakt en er komt echt nog wel een kans in die wedstrijd voor Brobbey om zijn derde te maken.”

De journalist was zondagmiddag bij Vitesse – Feyenoord en heeft het duel tussen Ajax en RKC daardoor niet live kunnen zien. “Ik heb er later stukjes van gezien. Dat RKC kreeg ook gewoon weer drie of vier uitstekende kansen. Het is allemaal heel broos bij Ajax.”

“‘Het is de jongste verdediging ooit’ en weet ik het wat er allemaal over gezegd werd. Dat is allemaal leuk en aardig, maar je speelt tegen RKC en die maken het niet af. Speel je met deze jongens over twee weken tegen PSV, dan ga je eraan”, is Driessen stellig.

Reactie Brobbey

Brobbey reageerde zondagmiddag al op zijn misser vanaf elf meter. "Bergwijn gunde mij die hattrick, het zou mijn eerste zijn geweest.” Etienne Vaessen, de keeper van RKC, wist de inzet van Brobbey uit de onderhoek te tikken. "Jammer, kut eigenlijk, maar ik ben wel blij voor Vaessen. Hij heeft hem goed gepakt, dus proficiat."

Brobbey had vóór de gemiste strafschop al twee goals gemaakt. Bij de eerste fungeerde Bergwijn als aangever. "Hij zag me lopen, een goede kopbal van hem. Hij kon hem zelf maken, maar hij is niet gierig. Hij gaf me de penalty ook, een topaanvoerder", aldus de spits van de Amsterdammers.

