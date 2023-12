Driessen keihard over ‘narcist zonder moreel besef': ‘Hij gaat over lijken’

Maandag, 4 december 2023 om 07:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:11

Valentijn Driessen is in zijn nieuwste column voor De Telegraaf vernietigend over Maurits Hendriks. De ochtendkrant schetste afgelopen zaterdag een ontluisterend beeld van de Chief Sports Officer van Ajax. Bij de Amsterdammers zou verbijstering over het feit dat Hendriks nog rondloopt op Sportcomplex De Toekomst hebben plaatsgemaakt voor woede.

“Hendriks is een nietsontziende ambitieuze carrièretijger, die alles in zijn buurt vermorzelt. Hij is als een kameleon die van kleur verschiet, over lijken gaat om te overleven in een omgeving waarin hij vanwege zijn gedrag niet wordt gepruimd”, schrijft Driessen in zijn column.

De chef voetbal van De Telegraaf denkt dat veel sporters Hendriks verafschuwen. Dat zou mede komen doordat hij als Chef de Mission voor NOC*NSF bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 olympiërs op een ‘losersvlucht’ zette. Nederlandse atleten die geen medaille wisten te winnen moesten destijds eerder naar huis.

Driessen stelt dat Hendriks een mes in de rug van de inmiddels vertrokken algemeen directeur Edwin van der Sar stak om zijn plek in te nemen. “In de verrotte Ajax-organisatie wordt het gezien, maar niemand steekt een poot uit om de machtswellusteling een halt toe te roepen. Van bovenaf, van de rvc, is er steun. Zij hebben de naar boven likkende en naar beneden schoppende Hendriks aangesteld en zijn blind voor zijn waanideeën.”

Hoe ver gaat Hendriks in zijn ‘grenzeloze, niet te stillen honger naar macht?’, vraagt Driessen zich hardop af. Zaterdag berichtte De Telegraaf dat Hendriks als Chief Sports Officer van Ajax informatie voor het boek ’Ajax in crisis’ aan auteur Menno de Galan zou hebben aangedragen. Het boek, waarin anoniem felle kritiek werd geuit op Van der Sar, sloeg naar verluidt bij de Amsterdammers in als een bom.

“Hendriks profileert zich over de rug van Van der Sar. De echte Ajacieden, de clubmensen op De Toekomst, zouden het van de daken willen schreeuwen, maar vrezen de toorn van Hendriks en andere leidinggevenden”, schrijft Driessen. “De angst voor verregaande consequenties bij het openlijk delen van negatieve ervaringen met Hendriks en met naam en toenaam in de krant te staan, is levensgroot. Over een onveilige sfeer op de werkvloer gesproken.”

Driessen uit ook opnieuw kritiek op RvC-voorzitter Michael van Praag, die in de ogen van de columnist weigert in te grijpen. “Van hem is het hersenspinsel om Hendriks te handhaven. Wil hij dat Ajax symbool staat voor een club die de ruimte geeft aan een buitenstaander om een clubicoon als Van der Sar vanuit de eigen organisatie anoniem af te branden? Is dat het nieuwe morele kompas van de clubleiding? Laat Van Praag zich inpalmen door een narcist zonder scrupules, zonder moreel besef? Steekt Van Praag een tweede mes in de rug van Van der Sar?”