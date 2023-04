Driessen: ‘Kans bestaat dat Xavi deze Ajacied op het grote podium tegenkomt’

Maandag, 24 april 2023 om 10:17 • Bart DHanis • Laatste update: 10:52

Valentijn Driessen is laaiend enthousiast over de optredens van zowel Xavi Simons als Jorrel Hato in de topper van zondagmiddag (0-3). De chef voetbal van De Telegraaf schrijft in zijn column dat het niet ondenkbaar is dat de twee toptalenten elkaar in de toekomst tegen het lijf lopen in de top van het internationale voetbal.

Simons benutte afgelopen zondag een door hem zelf versierde strafschop en gaf tevens een assist bij de derde Eindhovense treffer. Volgens Driessen heeft de pas twintigjarige Oranje-international in zijn eentje een topper van ‘potentieel veertig miljoen euro’ beslist. “Dat Simons de kwaliteit heeft om op termijn ook de Europese topduels te beslissen, staat getuige van zijn technische vaardigheid, explosiviteit, doelgerichtheid, individuele actie, overzicht en snelheid. En dan zit er ook nog een grote motor in dat kleine pezige lijf van hem.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Simons is het hele seizoen al een van de smaakmakers in de Eredivisie. PSV nam hem afgelopen zomer over van Paris Saint-Germain, dat een terugkoopclausule van twaalf miljoen euro heeft bedongen. Het is dus nog maar de vraag of hij volgend seizoen nog in Eindhoven te bewonderen is. Zelf gaf hij dit weekend in De Telegraaf aan dat hij volgend jaar het liefst Champions League-voetbal speelt. Ondanks dat PSV een grote stap in de richting van het miljoenenbal heeft gezet, denkt Driessen dat Simons PSV al is ontgroeid. “Soms wordt het hem afgeraden om al naar een van de vijf grote competities te gaan, maar wat heeft hij nog te zoeken in de Eredivisie?”

Jorrel Hato

Bij Ajax kan vrijwel niemand op complimenten rekenen van de Telegraaf-journalist, met uitzondering van de pas zeventienjarige Hato. “Hij was de enige speler aan Amsterdamse zijde die een ruime voldoende scoorde. Ondanks dat hij Johan Bakayoko te veel ruimte gaf bij de 1-0, zat de Belgische aanvaller de hele wedstrijd in zijn zak en moest hij na 65 minuten al worden gewisseld. Hato verschuilde zich niet, was balvast, raakte niet in paniek, zocht waar mogelijk de oplossing vooruit en bleef fysiek overeind. De kans bestaat dat Simons en Hato elkaar op het grote internationale podium tegen het lijf gaan lopen.”