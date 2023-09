Driessen: ‘Incestueuze Ajax-kliek, dit heeft veel weg van een vriendendienst’

Vrijdag, 29 september 2023 om 08:01 • Lars Capiau • Laatste update: 09:23

Valentijn Driessen is allerminst overtuigd van de keuze van Ajax om met Michael van Praag en Leo van Wijk in gesprek te gaan over het toetreden tot de RvC. Dat schrijft de journalist van De Telegraaf in zijn column. Dat neemt hij de bestuursraadvoorzitter van Ajax, Ernst Boekhorst, kwalijk. Driessen verwijt de voorzitter dat zijn voordragen van Van Praag en Van Wijk simpelweg gebaseerd is op het bewijzen van een vriendendienst.

Boekhorst toont wel daadkracht, constateert Driessen. "In acht dagen na de installatie ontsloeg de RvC van Ajax onder druk van Boekhorst de falende charlatan Sven Mislintat als directeur voetbalzaken en werd RvC-voorzitter Pier Eringa, de slechtste voorzitter ooit, door Boekhorst met succes zo onder druk gezet dat hij zijn functie neerlegde", schetst Driessen. Georgette Schlick, Annette Mosman en Cees van Oevelen werden daarnaast door Boekhorst 'bevolen' om Van Wijk en Van Praag voor te dragen als nieuwe commissarissen, stelt de journalist.

Deze beslissingen van de bestuursraadvoorzitter kunnen echter op flink wat kritiek rekenen van Driessen. "Boekhorsts slagvaardigheid en daadkracht zijn leuk en doen het goed bij de achterban, maar zijn uiteindelijk alleen maar op zijn plaats als het succesvol uitpakt. Met Van Praag en Van Wijk kiest Boekhorst voor de oude, bijna incestueuze Ajax-kliek in de RvC. Bedenkelijk als je weet dat Van Praag en Van Wijk als ereleden de nieuwe bestuursraad vormden en Boekhorst als voorzitter vroegen", schetst Driessen.

"De voorgenomen benoeming van Van Praag en Van Wijk als commissarissen van Ajax heeft alle schijn van een wederzijdse vriendendienst", vervolgt Driessen, die nog meer bedenkingen heeft bij de eventuele aanstelling van Van Praag en Van Wijk. "De keus voor Van Praag is om een andere reden discutabel. Afgelopen voorjaar brak Van Praag een lans voor Eringa als RvC-voorzitter van Ajax. Na jarenlange samenwerking met Eringa bij de KNVB liet hij weten dat Eringa ’een uitermate goede keus is voor Ajax’."

"Hoe kan iemand Van Praag als commissaris van Ajax serieus nemen als hij als warm pleitbezorger van Eringa de plank zo verschrikkelijk heeft misgeslagen?", vraagt Driessen zich hardop af. "Het is een gotspe. Boekhorst slaat de plank ondanks het ferme begin net zo hard mis. Het blijkt voor de bühne; de vriendendiensten, het old boys network. Bij Ajax verandert niets. Er is geen ruimte voor nieuwe inzichten, voor fantasie, voor (jonge) ondernemers, en het ergste: er is geen ruimte voor voetballers in de RvC, die de normen en waarden van het voetbalbedrijf Ajax bewaken", besluit de journalist.