Driessen hoopte op andere coach dan Van ‘t Schip: ’Kan wat bewerkstelligen'

Maandag, 30 oktober 2023 om 13:18 • Jan Hoeksema • Laatste update: 14:30

Maandagochtend werd officieel bekendgemaakt dat John van 't Schip het seizoen afmaakt als trainer van Ajax, maar Valentijn Driessen had liever gezien dat Henk ten Cate de nieuwe coach was geworden. Wel denkt de journalist van De Telegraaf dat de Amsterdammers dit seizoen nog Europees voetbal gaan halen, zo vertelt hij in een video-item van de krant.

Vanaf deze week staat Van 't Schip aan het roer in de Johan Cruijff ArenA. "Het gaat heel moeilijk worden voor hem om het tij te keren", begint Driessen. "Hij moet gewoon zorgen dat er een goede organisatie staat. Maar het gaat ook om kwaliteit en daar ontbreekt het aan."

De chef voetbal van De Telegraaf zag de Amsterdammers één redelijke helft spelen tegen PSV zondag (5-2 verlies). "In de eerste helft zie je wel dat het best aardig ging aan de hand van echte Ajax-spelers, onder anderen Brian Brobbey, Steven Berghuis, Kristian Hlynsson, Kenneth Taylor en natuurlijk Jorrel Hato. Daar zal Van 't Schip op voortborduren."

"De stand op de ranglijst zegt natuurlijk alles", gaat Driessen verder. "In twee transferzomers hebben ze meer dan 200 miljoen euro uitgegeven en dan sta je achttiende. Dat is natuurlijk godgeklaagd, maar je hebt er mee te dealen. Vanaf nu moet alles er gericht op zijn op terug te komen aan de top."

De journalist voorziet nog een plek in het linkerrijtje voor de formatie van Van 't Schip. "Ik denk dat Ajax zelfs nog Europees voetbal kan halen. Iedereen schrijft Ajax wat dat betreft al af, maar ze krijgen nu echt een eenvoudig programma. Voor zover je daar dan van kan spreken bij Ajax. Als je daar een serie neer kan zetten met Van 't Schip, dan kan het nog wel wat worden."

Toch zag Driessen liever een andere trainer komen. "Of Van 't Schip de juiste man is, dat zal hij moeten bewijzen. Mijn voorkeur ging uit naar Henk ten Cate, want dat is echt iemand die wat kan bewerkstelligen. Ajax kiest met Van 't Schip voor iemand met het Ajax-DNA", aldus de journalist.

"En als je dan naar de wedstrijd tegen PSV kijkt", gaat hij verder, "dan zie je dat de spelers die niet ondersneeuwen de spelers met het Ajax-DNA zijn. Die lieten in ieder geval in de eerste helft nog wel wat zien. Ik kan me voorstellen dat Van 't Schip op hen vertrouwt", aldus Driessen.