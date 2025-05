Driessen: 'Hoezo eeuwig zonde? Het maakt me echt geen ruk uit waar hij heen gaat'

Dávid Hancko is dicht bij een akkoord met Al-Nassr uit de Saudi Pro League. De verdediger van Feyenoord (27) kan voor drie jaar tekenen bij de club van Cristiano Ronaldo, met de optie op een jaar extra.

''Hancko kan toch gewoon de subtop van de Premier League of Bundesliga aan? Het is toch eeuwig zonde dat zo'n jongen naar Saudi-Arabië gaat?'', werpt presentator Pim Sedee van Kick-Off van De Telegraaf op als de Slowaakse verdediger ter sprake komt.

''Wat is nou eeuwig zonde?'', haakt Driessen direct in. ''Wat interesseert het mij nou wat Hancko in de rest van zijn carrière gaat doen? Of hij nou in Slowakije, Duitsland, Engeland of in de zandbak zit. Ik zit toch niet de rest van mijn leven op Hancko te wachten?''

''Het is een verdediger. En moet ik me dan druk maken dat hij naar de zandbak gaat? Hij gaat weg bij Feyenoord. Jammer voor de Nederlandse competitie, geweldige speler. Maar het maakt me echt geen ruk uit waar hij heen gaat'', benadrukt Driessen nog maar eens in zeer duidelijke bewoordingen.

Sedee voegt toe dat Feyenoord 40 miljoen euro overhoudt aan de verkoop van Hancko. ''Daar moeten we het meest tevreden mee zijn. Hoe meer Feyenoord voor hem vangt, hoe meer geld in de Nederlandse competitie terechtkomt'', concludeert Driessen.

De Eredivisie-watcher vindt tevens dat Feyenoord de selectie moet versterken deze zomer. ''Daarom moeten ook een aantal spelers weg. Zeker een paar middenvelders moeten weg. Als je maar middenvelders blijft kopen... Je moet niet dadelijk met acht middenvelders blijven zitten. Dan heb je wel een probleem.''

Feyenoord nam Sem Steijn onlangs voor tien miljoen euro over van FC Twente en is druk bezig met de komst van Luciano Valente. De Rotterdammers moeten naar verluidt zes miljoen euro neerleggen voor de middenvelder van FC Groningen.