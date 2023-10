Driessen: ‘Hij staat in de picture, Ajax zou hem heel goed kunnen verkopen’

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 19:16 • Rian Rosendaal

Alex Kroes, per volgend jaar de nieuwe algemeen directeur van Ajax, hoopt in het kader van de bezuinigingen enkele spelers te kunnen transfereren naar het Midden-Oosten, zo werd eerder deze week bekend. Valentijn Driessen weet in ieder geval dat Steven Bergwijn een voorname kandidaat is om verkocht te worden. De vleugelaanvaller sprak afgelopen zomer met diverse Saudi-Arabische clubs, maar tot een vertrek bij Ajax leidde dat niet.

"Bergwijn staat wel in de picture bij grote clubs in Saudi-Arabië", onthult Driessen vrijdag in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. "Dat is wel een international die geld oplevert. Kijk, als je met Mikautadze komt aanzetten... Daar krijg je weinig voor. En dan is Bergwijn, waar al belangstelling voor bestond vanuit Saudi-Arabië afgelopen zomer, iemand die je heel goed zou kunnen verkopen."

"En je hebt bij Ajax ook Carlos Forbs lopen, die achter Bergwijn feitelijk de tweede spits is", doelt Driessen op een eventuele vervanger in de voorhoede van Ajax, mocht Bergwijn daadwerkelijk worden verkocht. "Dus ik kan me dat wel voorstellen. Plus dat ze in Saudi-Arabië ver over de marktprijs gaan. Daar lopen allemaal Mislintatjes rond, dus die willen wel betalen."

Bergwijn weg bij Ajax?

Collega Mike Verweij zou er niet van opkijken als Ajax inderdaad zaken doet in het Midden-Oosten. "Ik denk dat Bergwijn daarvoor openstaat", vult de clubwatcher van De Telegraaf aan. "Ik denk niet dat het zijn eerste keuze was om naar Saudi-Arabië te gaan, maar nu... Hij is naar Ajax gekomen met een bepaald plan, om mee te doen in de Champions League."

"Dat zit er volgend seizoen waarschijnlijk niet in en dit seizoen ook niet", verwijst Verweij naar het feit dat Ajax in de Europa League actief is. "Dus ik kan me wel voorstellen dat hij redelijk teleurgesteld is over wat er om hem heen gebeurt. Hij speelt zelf misschien ook nog niet de pannen van het dak. Dat heeft hij ook nog niet heel veel gedaan bij Ajax."

"Dus ik denk dat hij ook wel beseft dat Tadic en noem het hele rijtje maar op, van spelers die zijn weggegaan, van Álvarez tot Kudus. Dat hij denkt ook van: Het is een mooi moment om weg te wezen." Presentator Pim Sedee werpt op dat Bergwijn met een transfer naar Saudi-Arabië wellicht uit beeld raakt bij Oranje, al heeft bondscoach Ronald Koeman al gezegd dat hij ook spelers uit dat land selecteert.

"Voor Ronaldo maakt het ook niet uit", aldus Driessen over de sterspeler van Al-Nassr, die in de laatste twee interlands van Portugal viermaal scoorde. "Hij scoort twee keer tegen Slowakije en twee keer tegen Bosnië en Herzegovina, en hij speelt gewoon in Saudi-Arabië", voorziet de journalist geen problemen bij een eventuele transfer van Bergwijn naar het Midden-Oosten.