Driessen hekelt Ajacied: ‘Met dit gelul moet je bij mij niet aankomen, flapdrol’

Maandag, 6 november 2023 om 18:16 • Jeroen van Poppel

Valentijn Driessen heeft geen enkel medelijden met Chuba Akpom. De journalist hoorde de spits van Ajax zondag na zijn twee doelpunten tegen sc Heerenveen (4-1 winst) emotioneel vertellen over twee moeilijke beginmaanden in Amsterdam, maar vindt vooral dat Akpom zich niet moet aanstellen. "Dan ben je toch een flapdrol van een prof?", aldus Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Akpom vertelde bij de NOS veel meer vertrouwen te voelen onder John van 't Schip dan onder de ontslagen Maurice Steijn. "De nieuwe trainer gaf me direct vertrouwen, echt meteen op de eerste dag. Ik voelde me daardoor meer thuis bij Ajax dan in de afgelopen twee maanden bij elkaar. De eerste twee maanden waren vreselijk, om eerlijk te zijn. Ik speelde niet, we wonnen niet... Ik zat op mezelf in een hotel. Het was stressvol."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Driessen reageert cynisch in de podcast van zijn krant. “Ik heb voor de zekerheid nog even gekeken hoe oud die jongen is. Akpom is 28 jaar en heeft geloof ik vijftien clubs gehad. Als die begint te zeuren… kom op zeg!”

"Een volwassen vent. Hij zeurt toch ook niet als hij iedere maand dat geld op zijn rekening krijgt? Werkelijk waar... Met dit gelul moet je niet bij mij aankomen, daar kan ik slecht tegen", zegt Driessen.

Driessen vindt ook 'een giftige sfeer' bij de club geen argument. "Je bent 28. Je moet gewoon op de training laten zien dat je in de basis thuishoort."

Mike Verweij neemt het juist op voor de aankopen van Ajax. "Natuurlijk speelt het mee hoe spelers worden opgevangen bij hun nieuwe club. Kennelijk is het zo dat spelers daar behoefte aan hebben. Ze kunnen daar toch gewoon één of twee mensen voor aannemen? Dat hebben ze zelfs bij PEC Zwolle of Go Ahead Eagles..."

“Dan ben je toch een flapdrol van een prof?", gaat Driessen verder. "Als dat het punt is waarop iemand wel of niet slaagt bij een club, of je opgenomen wordt en zo... Ajax is gewoon echt een warme club", zegt Driessen, die de lachers op zijn hand krijgt in de podcast. "Dat zeggen ze zelf dan. Nee, als er één club niet warm is, dan is het Ajax wel natuurlijk", erkent Driessen wel.