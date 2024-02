Driessen hard: ‘Hij heeft alles kapotgemaakt en gaat nu slachtoffertje spelen’

Valentijn Driessen kan weinig met de kritiek die Pier Eringa, de voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, onlangs op hem heeft geuit. Eringa liet in een uitzending bij BNR Nieuwsradio weten dat Driessen en Johan Derksen ‘enorme aanjagers’ zijn geweest van het negatieve sentiment rondom zijn persoon.

Eringa werd in maart vorig jaar aangesteld als RvC-voorzitter, maar moest na ruim een halfjaar alweer plaatsmaken. “Ik was gewaarschuwd van tevoren: ‘Weet wel: Ajax heeft een grote impact, iedereen kijkt naar Ajax.’ Het is een bijzondere wereld”, zei de geboren Fries bij de radiozender.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De druk van de supporters en de ledenraad van Ajax bleek uiteindelijk te groot. Iets meer dan een half jaar na zijn aantreden kondigde Eringa zijn vertrek als voorzitter van de RvC aan.

Driessen en Derksen verweten Eringa dat hij in een eerder interview aan het Financieel Dagblad zijn eigen straatje probeerde schoon te vegen. De voormalig RvC-voorzitter van Ajax liet hierop bij BNR Nieuwsradio weten niet te spreken te zijn over Derksen en Driessen. “Dan kom je bij de twee D's terecht: Driessen en Derksen. Dat zijn in hun vak goede mensen, denk ik. Maar ik heb die mensen nog nooit gesproken. Ik spreek met veel journalisten, maar dat hebben zij nooit gedaan. Zij zijn wel enorme aanjagers geweest van sentiment.”

“Driessen plaats ik dan nog een beetje in de hoek van journalisten, Derksen in het amusement. Beiden kunnen zo beeldbepalend zijn. Het ging om beelden die heel ver af zitten van de werkelijkheid. Zo werd geschreven wat ik van Maurits Hendriks vond, maar daar was geen letter van waar”, aldus Eringa.

Reactie Driessen

De kritiek van Eringa is Driessen ter ore gekomen, maar de journalist kan er naar eigen zeggen weinig mee. “Eringa heeft alles kapotgemaakt wat er kapot te maken valt”, zegt Driessen in, de voetbalpodcast van

“Als voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax gaat hij nu het slachtoffertje uithangen. Dan denk ik: mijn God, hoe is het in godsnaam mogelijk dat hij zo’n jasje durft aan te trekken”, vervolgt Driessen. “Hij is toch helemaal geen slachtoffer? Ajax is het grote slachtoffer van zijn daden of beter gezegd: zijn gebrek aan daden en gebrek aan toezicht.”

“Dit sloeg natuurlijk echt helemaal nergens op. Deze man moet gewoon de hand in eigen boezem steken. Hij moet daar helemaal niet in die radio-uitzending gaan zitten. Als hij op het schild gehesen wordt door heel veel media, omdat hij toevallig een trein op tijd heeft laten lopen als directeur van de NS, dan hoor je meneer niet. Maar nu is hij het slachtoffertje”, aldus Driessen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties