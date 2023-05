Driessen hakt in op ‘onfatsoenlijke’ Slot: ‘Feyenoord creëert z‘n eigen monster’

Maandag, 22 mei 2023 om 06:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:01

Valentijn Driessen is van mening dat Arne Slot momenteel ‘een onfatsoenlijk spelletje’ speelt met Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers kan rekenen op concrete interesse van Tottenham Hotspur en is volgens transermarktexpert Fabrizio Romano zelfs topkandidaat om de definitieve opvolger van Antonio Conte te worden. Driessen stelt dat Slot Feyenoord momenteel gijzelt door de club geen duidelijkheid te geven.

Ook na het het kampioensduel met Go Ahead Eagles en de huldiging op de Coolsingel wilde Slot niets kwijt over zijn toekomst. De 44-jarige oefenmeester beschikt nog over een contract tot medio 2025 en kan naar verluidt een nieuw verbeterd contractaanbod van drieënhalf miljoen euro per jaar tegemoetzien. “Waar Slot zich voor zijn zwijgzaamheid beroept op zijn doorlopende contract, heeft ditzelfde contract tot medio 2025 hem er niet van weerhouden om zijn zaakwaarnemer Pimenta de markt te laten verkennen. En heimelijk buiten alles en iedereen bij Feyenoord om de boel rond te maken met Tottenham Hotspur”, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

De chef voetbal van De Telegraaf vraagt zich vervolgens hardop af hoe netjes dat is als Feyenoord als werkgever al zijn persoonlijke wensen, financieel en sportief, de afgelopen twee jaar zoveel als mogelijk heeft ingewilligd en trekt een vergelijking met Slots situatie bij AZ in december 2020. “Directeur Robert Eenhoorn ontsloeg Slot op staande voet, omdat hij na besprekingen in het diepste geheim met Frank Arnesen nagenoeg rond was met Feyenoord voor het seizoen erop. Slots contract in Alkmaar liep af, maar AZ en hij spraken nog over verlenging.”

“Waar AZ keihard ingreep, is Feyenoord bezig z’n eigen monster te creëren”, stelt Driessen. De columnist ziet dat de aanhang van Feyenoord momenteel tevergeefs wacht op een jawoord van de trainer over een langer verblijf in De Kuip. “Slot houdt de fans bewust onwetend van zijn onderhandelingsresultaat met Tottenham Hotspur. Het betreft de voetballerij, maar desondanks riekt het sterk naar onfatsoen van de welbespraakte succescoach, die al acht dagen met een mooie omhaal van woorden het achterste van zijn tong verborgen houdt.”

Driessen begrijpt niet waarom Feyenoord zich momenteel ‘aan het lijntje laat houden' door zijn trainer, terwijl AZ snel korte metten maakte met het gedrag van Slot. “Feyenoord moet een deadline eisen. De manier waarop Slot dit spelletje speelt, is onfatsoenlijk, zelfs tegen het onbeschofte aan als werknemer met een tweejarig topcontract naar een loyale werkgever als Feyenoord”, aldus Driessen.