Driessen haalt gram na afgang Ajax: ‘Op deze dag heb ik heel mijn leven gewacht’

Valentijn Driessen haalt zijn gelijk na de pijnlijke 4-0 nederlaag van Ajax tegen Aston Villa in de achtste finale van de Conference League. Waar de Amsterdammers de ploeg van manager Unai Emery in Amsterdam nog op een doelpuntloos gelijkspel wisten te houden, werden ze tijdens de return in Birmingham compleet afgestraft.

Als het op voorspellingen van wedstrijden aankomt heeft Driessen de afgelopen jaren al heel wat foute prognoses gemaakt. De chef voetbal van De Telegraaf is zich hiervan bewust, maar besluit na het demasqué van Ajax op bezoek bij Aston Villa zijn gram te halen.

Driessen zei in aanloop naar de returnwedstrijd onder meer dat het een kansloze missie zou worden voor de Amsterdammers. “Ik moet je eerlijk zeggen, op deze dag heb ik mijn hele leven gewacht", begint de journalist in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf.

"Nu kan ik eindelijk eens uitgebreid mijn verhaal halen. Ik heb hier een hele lijst, met waarom ik allemaal gelijk heb gehad. Met dat Ajax dik zou verliezen bij Aston Villa heb ik gelijk gehad.”

“Ik heb ook nog gelijk gehad over dat Sutalo er geen klote van kan, dat Henderson een miskoop is, dat Brobbey er in de grote wedstrijden niet staat. Ik heb zo vaak gelijk jongen...”, aldus Driessen.

De journalist schreef vrijdagochtend in zijn column dat het voor de nieuwe algemeen directeur Kroes belangrijk wordt om het verwachtingspatroon te managen. “Gezien het spelersmateriaal en de doorlopende contracten van Ajax-onwaardige spelers wordt het opbouwen van een nieuw kampioenselftal een meerjarenklus.”

“Kroes dient na enkele kapitale missers eerst de technische organisatie goed neer te zetten met de juiste trainer, een betrouwbare directeur transferzaken en een hoofd jeugdopleiding die weet waar het Ajax-dna voor staat.”

