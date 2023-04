Driessen genadeloos over Ajacied: ‘Hij kan gewoon niet zuiver verdedigen’

Maandag, 17 april 2023 om 10:05 • Bart DHanis • Laatste update: 10:05

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van de verdedigende kwaliteiten van Edson Álvarez, zo laat de chef voetbal van De Telegraaf weten in een video-item van de krant. De Mexicaanse middenvelder annex verdediger pakte in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Emmen zijn tiende gele kaart van het seizoen: een record voor een speler van Ajax. “Hij kan gewoon niet zuiver verdedigen”, aldus Driessen.

Door de gele kaart tegen Emmen is Álvarez geschorst voor de topper tegen PSV. Volgens Driessen gaat Ajax de mandekker wel degelijk missen in het onderlinge duel om plaats twee in de Eredivisie. “Hij is een van de leidende figuren, zowel in het veld als daarbuiten. Voor John Heitinga is hij ook heel belangrijk. Iedere keer als hij in de problemen komt, schuift hij met Álvarez. Ze gaan hem zeker missen in Eindhoven.”

Toch vindt de Telegraaf-journalist dat de Mexicaans international alles aan zichzelf heeft te wijten. “Iedereen zegt dat het maken van overtredingen in zijn spel zit opgeborgen, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Als je tien gele kaarten in een seizoen pakt, waar hij zelfs nog vier wedstrijden te gaan heeft, dan zijn dat er veel te veel.”

Driessen is zelfs van mening dat het er veel meer dan tien hadden kunnen zijn. “Heel veel scheidsrechters hebben hem gespaard door de wedstrijden heen. Hij maakt bij bijna ieder duel een overtreding.” De chef voetbal is dan ook niet onder de indruk van de veredigende kwaliteiten van de Mexicaan. “Hij kan gewoon niet zuiver verdedigen. Het is altijd met een overtreding, of een schopje hier en een duw daar. Ik denk dat hij zelfs goed is weggekomen met tien gele kaarten dit seizoen.”