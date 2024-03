Driessen: ‘Geen enkele potentiële Oranje-middenvelder verenigt zijn kwaliteiten’

Valentijn Driessen acht Jerdy Schouten rijp voor Oranje, afgaande op zijn optreden tijdens PSV - Feyenoord (2-2). De chef voetbal van De Telegraaf vond Schouten 'zonder concurrentie de beste man van het veld', zo schrijft hij in zijn maandagse column. Ook Guus Til kan op enigszins lovende woorden rekenen. Driessen hint zelfs voorzichtig naar een Oranje-uitverkiezing voor de middenvelder.

Waar Schouten ook speelde, overheerste PSV, schrijft Driessen in zijn column. De rechtspoot begon namelijk op het middenveld, maar verving na een uur André Ramalho in het hart van de verdediging.

"Ook daar speelde de 27-jarige international onder het oog van bondscoach Ronald Koeman foutloos en was zonder concurrentie de beste man van het veld. In welke linie Schouten ook stond: het was de linie van PSV die Feyenoord op dat moment domineerde."

Daarom móét Koeman wel een plekje vrijmaken in zijn selectie voor Schouten. Althans, die mening is Driessen toegedaan. "Inmiddels heeft hij zich bij PSV nationaal en international zodanig gemanifesteerd dat Koeman niet langer om hem heen kan." Driessen doelt daarmee op komende interlandperiode, maar ook het EK in Duitsland.

Spijts de concurrentie moet Schouten een van de 23 namen worden, mits in goeden doen. De linkspoot zou wel 'de dominante versie van zichzelf' moeten laten zien. "Je kan de eerste keer in een nieuwe spelersgroep onder een nieuwe bondscoach wat schuw en timide zijn en de kat uit de boom kijken; op het niveau van Oranje moet je je zelfbewust presenteren om van meerwaarde te kunnen zijn", aldus Driessen.

Til

Ook Til solliciteerde zondag naar een EK-plek, vond de journalist. Hij zag de scorende invaller etteren, treiteren en 'de Feyenoord-opbouw als een waanzinnige verstoren'; een pakket bezitten dat geen van de mogelijke Oranje-kandidaten bezit.

"Geen enkele potentiële international verenigt Tils kwaliteiten", stelt Driessen tot slot. "Arne Slot betreurde het dat Til alweer fit was voor een invalbeurt. Dat moet met drie voorgeselecteerde Oranje-middenvelders in de basis bij PSV - Feyenoord de ogen van Koeman openen."

In tegenstelling tot Til maakt Schouten wél kans op speeltijd bij Oranje eind maart. Laatstgenoemde behoort tot de voorselectie voor de oefenwedstrijden tegen Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart). Til zat in juni 2022 voor het laatst bij de definitieve groep. Hij kreeg voor het laatst speeltijd tegen Wales (1-2 winst), op de achtste dag van dat jaar.

