Driessen gaat niet mee in polonaise: ‘Scoort veel, maar kan niet voetballen’

Woensdag, 1 november 2023 om 09:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:38

Valentijn Driessen gaat niet mee in de euforie rondom Erling Braut Haaland. De sportjournalist vindt de Noorse topschutter van Manchester City een spits die in de Premier League vooral uitblinkt in de wedstrijden tegen de kleinere clubs. De overige tafelgasten van Vandaag Inside reageerden verbaasd op de stelling van Driessen.

"Ik had het ook helemaal niet gek gevonden als Erik de Noorman (Haaland, red.) van Manchester City hem gekregen had", verwijst Derksen dinsdagavond in de talkshow naar de tweede plaats van Haaland in het Ballon d'Or-klassement. "Dat is nou niet een begaafde technicus, maar die heeft wel iets specifieks."

Driessen grijpt de analyse van Derksen aan om zijn ongezouten mening over Haaland te ventileren. "Die kan niet eens meevoetballen bij dat City. Hij scoort wel veel", zo klonk het uit de mond van de chef voetbal van De Telegraaf. "Ik denk dat ze heel ontevreden over hem zijn", counterde Derksen met het nodige cynisme.

"Johan, hij scoort wel veel tegen Fulham en Bournemouth en dat soort clubs", zette Driessen zijn mening verder kracht bij. "Schrijf er even een columnpje over, dat hij er helemaal geen reet van kan", adviseert Derksen zijn tafelgenoot. "Kan jij weleens iets positiefs zeggen eigenlijk? Man, je zit altijd te zeiken, joh. Zeg eens iets aardigs over iemand", stooktje presentator Wilfred Genee het vuurtje verder op.

"Ik heb geleerd dat je dwarsliggers nodig hebt om de rails recht te krijgen", aldus Driessen, die van Genee direct te horen kreeg dat hij best weleens complimenten mag uitdelen. "Nee, ik meen het serieus", blijft de voetbalvolger bij zijn mening over Haaland, die Lionel Messi dus voor moest laten gaan bij de uitreiking van de Gouden Bal, afgelopen maandag.

Messi

Messi, die de Gouden Bal voor de achtste keer veroverde, noemde Haaland overigens in zijn dankwoord. "Ik wil ook Haaland en Mbappé niet vergeten te noemen. Jullie hebben zowel in teamverband als individueel geweldig gepresteerd. Haaland heeft een spectaculair jaar gehad en hij heeft alles gewonnen. Ik weet zeker dat zij er in de toekomst met deze prijs vandoor gaan."

Haaland beleefde een absoluut superjaar en was cruciaal voor zijn ploeg Manchester City, waarmee hij de befaamde treble won. Gezien zijn vele doelpunten was de spits bij veel mensen de favoriet voor de Gouden Bal, die hij dus niet won. Als beste spits wist hij wel beslag te leggen op de Gerd Müller Trophy.