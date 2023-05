Driessen gaat helemaal los over spelers van Ajax en PSV: ‘Diepe schaamte!’

Dinsdag, 2 mei 2023 om 08:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:47

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de spelers van Ajax en PSV tijdens de finale van de TOTO KNVB Beker (1-1, 2-3 na strafschoppen). De chef voetbal van De Telegraaf heeft zich enorm geërgerd aan de misdragingen van de spelers van beide clubs op het veld. “De opgepompte testosteronbommen aan beide zijdes brachten een onvoorstelbare lelijkheid van het voetbal in beeld.”, aldus Driessen.

"De frustratie, irritatie, provocatie, aanstellerij, het amateurtoneel, fout vertaalde winnaarsmentaliteit; het spatte er allemaal van af met opstootjes, opgefokt gedrag, duw- en vechtpartijtjes en gesimuleerde zware blessures”, schrijft Driessen. Bij het gedrag past volgens de columnist enkel ‘diepe schaamte’. “Ook bij beide trainers, die hun spelers totaal niet in de hand hadden en zelf regelmatig de boel verder opfokten. En dan na afloop alles met de mantel der liefde bedekken, trots uitspreken over de spelersprestaties en met de dooddoener komen dat zulk gedrag, dergelijke emotie thuishoort in het voetbal en zeker tijdens een finale.”

Driessen stelt dat de clubleiding van beide ploegen de spelers en hun trainer moeten aanspreken. Dennis Higler deelde in de bekerfinale maar liefst elf gele kaarten uit, hetgeen een nieuw record is. “Voetballers maakten het Higler onmogelijk een fatsoenlijke wedstrijd te fluiten, al had hij met de regels in de hand – alleen de aanvoerder mag verhaal halen bij de leidsman – het recht om nog meer dan het recordaantal van elf gele kaarten uit te delen.”

De journalist zag dat de aangescherpte KNVB-maatregelen om wangedrag vanaf de tribunes te bestraffen met stilleggen en staken als ultieme straf de afgelopen weken prima werkte. “Het wordt tijd dat spelers en trainers als volgende in de rij worden aangepakt. Dat scheidsrechters opgefokt gedrag bestraffen ter bescherming van het voetbal. Maken een paar raddraaiers het voetbal niet kapot, dan wel zich massaal misdragende voetballers. Dat is iets wat niemand moet willen en iedereen zich tegen moet verweren.”