Driessen fileert Ajax-aanwinst: ‘Kwam er niet aan te pas tegen een 37-jarige’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 20:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:45

Er is al enige tijd forse kritiek op de twaalf aankopen die de inmiddels weggestuurde technisch directeur Sven Mislinstat afgelopen zomer deed namens Ajax. Desondanks zien Mike Verweij en Valentijn Driessen wel enkele nieuwelingen slagen in Amsterdam. Verweij schuift onder andere Branco van den Boomen en Diant Ramaj naar voren, de doelman die hij juist nog bekritiseerde na zijn optreden in de Europa League tegen Brighton & Hove Albion.

"Dan zeg ik misschien toch wel Ramaj", opent Verweij in Kick-off, de podcast van De Telegraaf. "Ik dacht ook Forbs, maar die speelde ook niet goed (tegen Brighton, red.)". Driessen velt direct een hard oordeel over de zomeraanwinst. "Die speelde tegen een 37-jarige (James Milner, red.) en is er totaal niet aan te pas gekomen."

"Mannswerk, die nu geblesseerd is, schijnt de nieuwe Frenkie de Jong te zijn", antwoordt Verweij vervolgens als presentator Pim Sedee meer namen wil horen. "Die rechtsback die gisteren speelde", doelt Driessen op Anton Gaaei. "Dat wordt uiteindelijk zo'n stoomlocomotiefje langs de kant. En die Sosa."

Gaaei maakte onlangs in De Klassieker tegen Feyenoord (0-4) een hopeloze indruk. De Deense rechtsback van Ajax was schuldig aan de eerste twee doelpunten van de Rotterdammers in de Johan Cruijff ArenA en werd door toenmalig trainer Maurice Steijn al snel uit zijn lijden verlost. Inmiddels heeft Gaaei weer een basisplaats rechts van de verdediging.

Verweij verlegt de aandacht naar het middenveld van de kwakkelende topclub. "Ik denk dat Branco van den Boomen het in dit Ajax gaat redden." Van den Boomen had donderdag tegen Brighton geen basisplaats, maar werd door interim-trainer Hedwiges Maduro wel als invaller gebruikt na rust.

Overige aanwinsten

Ajax haalde in opdracht van Mislintat nog meer spelers naar Amsterdam afgelopen zomer. Josip Sutalo wordt regelmatig bekritiseerd, maar komt wel geregeld aan spelen toe achterin. Gastón Ávila is zijn basisplek op de linksbackpositie inmiddels kwijtgeraakt aan Borna Sosa en moet voorlopig geduld hebben als bankzitter.

Benjamin Tahirovic had in de laatste twee duels van Ajax een basisplek. ESPN-analist Kees Kwakman was echter niet overtuigd van zijn optreden tegen FC Utrecht (4-3 nederlaag) van zondag. Jakov Medic is na een aardige start uit de basis verdwenen en Chuba Akpom en Georges Mikautadze zijn nog nauwelijks aan spelen toegekomen.